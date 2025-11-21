شهردار دیلم: ۱۳ پروژه عمران شهری فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ترک زاده عصر جمعه طی بازدید از پروژه‌های فعال عمرانی شهری در سطح شهر دیلم اظهار کرد: شروع عملیات عمرانی بوستان مهر بزرگ‌ترین تفریحگاه شهر دیلم با ۱۲ هزار متر مربع مساحت و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار در مجاورت شهرک مسکن مهر و همزمان احداث بوستان ۶ هزار متری دانشجو در خیابان دانشجو، شروع عملیات اصلاح و بازسازی دور چینی بلوار شیء نیز به طول ۲ هزار و ۲۰۰ متر، سرعت کار بازسازی بلوار امام خمینی شمالی (محور خوزستان) به هزار و ۱۰۰ متر سنگ چینی و موزائیک کاری دور رفیوژ، عملیات نوسازی و زیبا سازی دیوار آجری آرامستان با ۲۰۰ متر طول و ارتفاع ۲ متر، اجرای کانال در کوچه‌های معرفت ۸ تنوب و غزل ۸ از این پروژه‌ها است.

وی گفت: اجرای آسفالت و لکه گیری چند کوچه و معابر سطح شهر و آسفالت اطراف میدان مقاومت و نیز آسفالت نوار حفاری حاشیه بلوار سربازان گمنام به طول قریب ۳۰۰ متر، اجرای سالن تعمیرگاه ناوگان موتوری شهرداری، اجرای عملیات خاک و کود در باغچه‌ها و فضاهای سبز احداث شده و شروع کاشت گل و گیاه و نیز ادامه فعالیت پروژه‌های موزائیک کاری فاز ۵ ساحل سازی و موزائیک پیاده روهای بلوار پاسداران و خیابان دکتر شریعتی در کنار دیگر فعالیت‌های اجرایی از دیگر پروژه‌ها است.

شهردار دیلم ضمن تشکر از صبر و تحمل و همکاری شهروندان در هنگام اجرای پروژه‌ها متعدد شهرداری، از ابراز محبت و قدرشناسی آحاد مردم دیلم که باعث دلگرمی و ایجاد انگیزه بیشتر خدمتگزاران خود در شورای شهر و شهرداری شده است قدردانی کرد.