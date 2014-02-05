به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دیلم صبح چهارشنبه در ائین افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی شهر دیلم اظهار داشت: شهرستان دیلم یکی از استان‌های خوش‌آب و هوای کشور در ایام نوروز است که باید تلاش کنیم تا زیرساخت‌های لازم را برای حضور گردشگران مهیا سازیم.

محمود طاهری‌نیا با دعوت از همه مردم ایران برای سفر به شهر دیلم، بیان داشت: بازار و جاذبه های گردشگری و ساحل زیبای دیلم از مکان‌هایی است که مسافران نوروزی را به سوی خود می‌کشاند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث کمربند ساحلی دیلم بیان داشت: این طرح از نیازهای این شهر برای تسهیل در عبور و مرور و دسترسی آسان به ساحل و خور است که در ورود وخروج مسافران به دیلم نقشی بسیار مهم و اساسی دارد.

شهردار دیلم با اشاره به طول چهار هزار و 700متری این مسیر، اضافه کرد: از سمت بلوار خوزستان و از خیابان امام شمالی شروع شده و تا بلوار خلیج فارس و از سمت جنوبی تا کشتارگاه و تا بلوار جاده ورودی گناوه به دیلم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه با احداث کامل این پروژه یک مسیر ترانزیت کالا از بندر سهل و آسان می شود، ادامه داد: بهبود عبور و مرور شهروندان، روان سازی ترافیک و کاهش بار ترافیکی خیابانهای پاسداران و شریعتی مهمترین هدف اجرای این پروژه است.

طاهری‌نیا تصریح کرد: 90 میلیارد ریال برای اجرای پروژه کمربند ساحلی دیلم که اطراف شهر دیلم را فرا می گیرد پیش‌بینی شده است که امیدواریم با تزریق به‌موقعاعتبارات شاهد اجرای سریع آن باشیم.

وی از اغاز فاز نخست این پروژه به متراژ 700 متر از امروز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: فاز نخست این پروژه شامل احداث کانل دفع آب‌های سطحی در دو سمت شمالی و جنوبی بلوار به طول هزار و 400 متر و مخلوط ریزی و بیس ریزی و آسفالت است.

شهردار دیلم به برخی از خصوصیت‌های این پروژه اشاره کرد و افزود: این کمربند ساحلی دارای پیاده رو ضلع شمالی به طول 10 متر با اجرای فضای سبز،دوباند سواره رو هرکدام 14 متر و پیاده رو ضلع جنوبی با عرض 5 متر است.

طاهری نیا با بیان اینکه اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این فاز دو میلیارد و 500 میلیون ریال است، تاکید کرد: تاکنون یک میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این فاز تخصیص داده شده است.

شهردار دیلم همچنین در این آیین بهره برداری از بلوار 30 متری ملوان بیان داشت: این بلوار با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال احداث و به بهره بردای رسیده است.

وی به برخی از خصوصیت‌های این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: بلوار 30 متری ملوان شهر دیلم دارای 280 متر طول است و با اجرای بیس ریزی، جدول کشی، بلوار وسط، خاک نباتی، درختکاری و آسفالت به بهره‌برداری رسید.

