فاصله جامعه از حقیقت شخصیت حضرت زهرا(س) ریشه بسیاری از مشکلات ماست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید مجتبی نورمفیدی، در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در جمع مبلغان ایام فاطمیه که عصر روز جمعه ۳۰ آبان ماه در شهر مقدس قم برگزار شد، با بیان اینکه نام حضرت زهرا (س) در جامعه بسیار شنیده میشود اما فضائل ایشان در متن زندگی مردم کمتر جاری است، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت و الگوگیری از سیره فاطمی نیازمندیم.
وی با برشمردن ابعاد توحیدی، اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی شخصیت حضرت صدیقه طاهره (س)، بازخوانی و بازتفسیر این فضائل برای نسل جدید را یکی از ضرورتهای اساسی عصر حاضر دانست.
آیتالله نورمفیدی، هویتسازی توحیدی، احساس مسئولیت در برابر انحراف، زهد آگاهانه و اخلاق خانوادگی حضرت زهرا (س) را چهار محور مهم در سیره فاطمی برشمرد و تأکید کرد که باید این فضائل با ادبیات قابل فهم و کاربستی برای نسل امروز بازتبیین شود تا جامعه اسلامی از آثار تربیتی، اجتماعی و معنوی آن بهرهمند گردد.
وی با تشریح ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت بازخوانی و بازنمایی فضائل ایشان برای نسل امروز تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت و الگوگیری از زندگی حضرت زهرا (س) نیازمندیم؛ بسیاری از مشکلات ما به خاطر فاصلهای است که از این حقیقت گرفتهایم.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به اینکه نام و یاد حضرت زهرا (س) در جامعه بسیار مطرح است اما فضائل ایشان در متن زندگی مردم کمتر جریان دارد، خاطرنشان کرد: ممکن است پرچم ایشان همهجا برافراشته باشد، اما آنگونه که باید، سیره و فضائل این بانوی بزرگ در زندگی ما حضور ندارد.
وی، هدف اصلی خود از طرح این مباحث را زدودن نگاه تاریخی و نمادین نسبت به حضرت زهرا (س) دانست و تأکید کرد: ایشان الگویی زنده، واقعی و قابل اجرا برای انسان امروز هستند.
وی ابراز کرد: یکی از موانع بزرگ در این زمینه، انقطاع ذهنی نسل جدید از الگوهای حقیقی و فاصله میان ذهنیت امروز و افتخارات اسلامی است.
استاد حوزه علمیه قم، مهمترین ویژگی سیره حضرت زهرا (س) را هویتسازی توحیدی دانست و اظهار کرد: آن حضرت در امتداد رسالت پیامبر (ص) جامعه را از مظاهر پنهان و آشکار شرک دور میکرد.
وی با اشاره به خطبه فدکیه افزود: آغاز هر اقدام در زندگی حضرت، یاد خدا، شکر نعمت و توجه به توحید بود؛ این پیام امروز بیش از گذشته مورد نیاز است.
آیتالله نورمفیدی در توضیح ضرورت این محور در عصر حاضر خاطرنشان کرد: هویتهای مجازی، میل به دیدهشدن و خودمحوری، انسان جدیدی ساخته است و بازگشت به هویت توحیدی میتواند این آشفتگی را درمان کند.
وی به مسئولیتپذیری اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: آن حضرت با وجود همه محدودیتها، در دفاع از ولایت و حق از هیچ تلاشی دریغ نکرد و با مهاجران و انصار گفتگو کرد و این رفتار الگویی برای همه مردان و زنان امروز است که در برابر انحراف و ظلم، احساس مسئولیت داشته باشند.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم زهد با معرفت» را از دیگر ویژگیهای برجسته سیره فاطمی دانست؛ زهدی نه به معنای نفی دنیا، بلکه رهایی از وابستگیهای غیرالهی.
وی با اشاره به بخشش پیراهن عروسی توسط حضرت زهرا (س) گفت: این رفتار نشاندهنده عمق آزادگی و کرامت اخلاقی ایشان است؛ الگویی که بشریت امروز به شدت به آن نیاز دارد.
وی همچنین اخلاق خانوادگی حضرت زهرا (س) را الگو و نمونهای بیبدیل دانست و گفت: با وجود مسئولیتهای سنگین، ایشان در همسرداری، تربیت فرزند، احترام به مهمان و مدیریت خانه الگوی کامل بودند و این بخش از سیره فاطمی باید برای تقویت بنیان خانواده در عصر حاضر مورد بازخوانی قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تأکید بر اینکه بازخوانی این فضائل باید با ادبیات قابل فهم و کاربردی برای نسل جدید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: ما باید فضائل حضرت صدیقه طاهره (س) را بازخوانی و به زبان امروز ترجمه کنیم تا نسل جدید بتواند با آن ارتباط برقرار کند و این فضائل در عرصههای تربیتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شود.
آیتالله نورمفیدی تأکید کرد: احیای حقیقی سیره حضرت زهرا (س) تنها با تکرار نام و یاد آن بانوی بزرگوار محقق نمیشود، بلکه نیازمند بازخوانی عالمانه، بازتفسیر روشن و ارائه الگوهای عملی از فضائل ایشان برای نسل امروز است.
وی با بیان اینکه جامعه معاصر در میان هویتهای مجازی، بحرانهای اخلاقی و چالشهای خانوادگی بیش از هر زمان دیگری به الگوی فاطمی نیازمند است، تصریح کرد: اگر فضائل حضرت صدیقه طاهره (س) با زبان امروز و در قالبی کاربردی به مردم معرفی شود، میتواند به اصلاح سبک زندگی، تقویت هویت دینی و ارتقای اخلاق اجتماعی بینجامد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان، رسالت اصلی پژوهشگران، روحانیان و مراکز علمی را بیان درست سیره فاطمی و تبیین عملی این فضائل برای جامعه دانست.
