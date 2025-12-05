امام جمعه میناب: دانشجویان با درس خواندن جهادی به مرجعیت علمی برسند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن، ویژگی‌های برجسته این بانوی بزرگوار را الگویی مهم برای نسل امروز دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) نه تنها یک الگوی برتر برای زنان مسلمان است بلکه برای تمامی انسان‌ها، به‌ویژه جوانان، در عرصه‌های مختلف زندگی قابل‌توجه است.

وی با اشاره به شخصیت والای حضرت زهرا (س) و تأثیر عمیق ایشان در تاریخ اسلام، افزود: حضرت زهرا (س) باید در عمق نگاه و بینش ما قرار گیرد تا بتوانیم ایشان را در زندگی خود الگو قرار دهیم. ایشان نماد مسئولیت‌پذیری، عفت، عزت و مبارزه با سختی‌ها هستند. جوان امروز باید از حضرت زهرا (س) بیاموزد که در برابر مشکلات و در هر شرایطی باید با عزت نفس زندگی کند.

الگوی مسئولیت‌پذیری در خانواده و جامعه

آیت‌الله ابراهیمی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) الگوی بی‌نظیری از همسرداری، تربیت فرزند و مسئولیت‌پذیری در خانه و جامعه است. جوان امروز باید به‌ویژه در این دوران، مسئولیت‌پذیر، منبع نشاط و شادابی در خانه و جامعه باشد. این تنها در صورتی ممکن است که انسان با الگو گرفتن از حضرت زهرا (س) و تکیه بر آموزه‌های ایشان، در تمامی جنبه‌های زندگی قدم بردارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت جایگاه حضرت زهرا (س) در اسلام گفت: «حضرت زهرا (س) الگویی بی‌بدیل برای زن مسلمان امروز است. ایشان نشان دادند که زنان می‌توانند با تکیه بر عفت و عزت نفس در جامعه حضور داشته باشند، حرف خود را بزنند و در میدان‌های اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین باشند. این الگو نه‌تنها برای زنان بلکه برای مردان مسلمان نیز حائز اهمیت است.»

آیت‌الله ابراهیمی سپس با تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو، بر لزوم تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری فاطمی در جنبش دانشجویی تأکید کرد و گفت: امروز، بیش از هر زمان دیگری به روحیه مسئولیت‌پذیری نیاز داریم. دانشجویان باید با تقویت خودسازی و تقوای معنوی در برابر فتنه‌ها و مشکلات آینده آمادگی لازم را کسب کنند.

وی افزود: بدون تقوای الهی، دانشجویان در برابر فتنه‌ها آسیب‌پذیر خواهند بود و برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، لازم است که دانشجویان به تقویت بصیرت سیاسی خود بپردازند. دانشجویان باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشند تا بدانند دشمن از کجا به جامعه حمله می‌کند.

امام جمعه میناب با تأکید بر ضرورت پیشرفت علمی در کشور، گفت: دانشجویان باید با درس خواندن جهادی و تولید علم، مرزهای دانش را پشت سر بگذارند و به مرجعیت علمی دست یابند. علم و دانش باید با همت بلند جوانان این سرزمین به مرحله‌ای برسد که بتوانیم در تمام عرصه‌ها برتری علمی و فناوری داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نقد باید عالمانه باشد و همراه با ارائه راه‌حل‌های عملی برای مشکلات. نقد بدون ارائه راه‌حل، فایده‌ای ندارد و تنها به افزایش مشکلات و اختلافات می‌انجامد. بنابراین، دانشجویان و محققان باید نه‌تنها مسائل را شفاف‌سازی کنند بلکه برای حل آنها نیز پیشنهادات عملی ارائه دهند.

آیت‌الله ابراهیمی در پایان از دانشجویان خواست که با پشتکار، مسئولیت‌پذیری و بصیرت سیاسی در راستای اعتلای علمی و معنوی کشور تلاش کنند و افزود: جامعه ما به نسل جوانی نیاز دارد که بتواند در مواجهه با چالش‌ها، راه‌حل‌های جدید و نوآورانه ارائه دهد و همزمان با تکیه بر اصول فاطمی، در تمامی عرصه‌های اجتماعی و علمی تأثیرگذار باشد.