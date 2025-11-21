به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در یک عملیات موفقیت‌آمیز، بالگرد اورژانس هوایی سنندج به درخواست بیمارستان رازی بانه برای نجات جان بیمار خانم ۴۲ ساله که به علت حساسیت دارویی دچار مشکلات شدید تنفسی و کاهش سطح اکسیژن خون شده بود، به پرواز درآمد و وی را به مرکز درمانی سنندج منتقل کرد.

وی بیان کرد: تشخیص احتمالی خونریزی منتشر آلوئل ریه (DAH)، وضعیت بیمار بسیار بحرانی بود و نیاز به انتقال فوری به بیمارستان توحید سنندج داشت.

وی افزود: در این عملیات، تیم پرواز و کارکنان اورژانس هوایی توان فنی و مهارت خود را به کار گرفتند و کاپیتان با هدایت ایمن بالگرد، مسیر بانه تا سنندج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیمود و قمر سیفی، کارشناس اورژانس هوایی نیز با انجام اقدامات درمانی لازم، وضعیت بیمار را تا زمان تحویل به تیم پزشکی بیمارستان توحید پایدار نگه داشت.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کردستان همچنین اشاره کرد: این عملیات، پنجاه‌وهفتمین مأموریت هوایی سال جاری و ششم‌صد و سی‌وهشتمین مأموریت اورژانس هوایی استان کردستان از زمان تأسیس این مرکز است.

هدائی در پایان خاطرنشان کرد: این مأموریت بار دیگر نشان داد که در لحظات طلایی، بالگرد اورژانس هوایی همچون بال‌های امید، با سرعت و دقت در آسمان کردستان به حرکت درمی‌آید و جان بیماران را نجات می‌دهد.