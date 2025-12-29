نبرد اورژانس ۱۱۵ با برف برای نجات جان بیماران در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در پی بارش سنگین برف و کولاک شدید، مسیر دسترسی به برخی روستاهای استان مسدود شد، اما نیروهای اورژانس ۱۱۵ با همکاری دستگاه‌های امدادی، مأموریت‌های حیاتی خود را با موفقیت به انجام رساندند.

وی افزود: در یکی از این مأموریت‌ها، یک بیمار دیالیزی با فشارخون بحرانی در روستای پیرسلیمان نیاز فوری به انتقال داشت که با هماهنگی سریع با راهداری و انجام عملیات برف‌روبی، مسیر به‌صورت موقت باز شد و تیم اورژانس با استفاده از خودروی هایلوکس به بیمار دسترسی پیدا کرد.

هدائی ادامه داد: این مأموریت دشوار با تلاش کارشناسان اورژانس قروه انجام شد و بیمار پس از عبور از مسیرهای برفی و ناایمن، با رعایت کامل اصول ایمنی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان همچنین به مأموریت دیگری در شهرستان بیجار اشاره کرد و گفت: در ساعات پایانی شب گذشته، گزارشی مبنی بر نیاز فوری یک مادر باردار ۳۵ هفته‌ای در منطقه قمچقای دریافت شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سه‌راهی گرگین به محل اعزام شد.

وی افزود: با وجود شرایط نامساعد جوی و بارش شدید برف، کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به مددجو، اقدامات درمانی اولیه را انجام داده و پس از پایدارسازی وضعیت مادر، وی را برای مراقبت‌های تخصصی و ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان بیجار منتقل کردند.

هدائی با بیان اینکه این مأموریت بیش از سه ساعت به طول انجامید، تأکید کرد: تعهد، تخصص و مسئولیت‌پذیری نیروهای اورژانس ۱۱۵، به‌ویژه در شرایط جوی سخت، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان بیماران و مادران باردار دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس، خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵ استان کردستان با آمادگی کامل، در تمامی شرایط جوی و بحرانی، خدمت‌رسانی ایمن و سریع به شهروندان را وظیفه اصلی خود می‌داند.