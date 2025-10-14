پرواز اورژانس هوایی در کردستان؛ نجات جان مادر باردار دوقلو

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، اعلام کرد: بالگرد اورژانس هوایی سنندج در مأموریتی ویژه برای انتقال یک مادر باردار ۳۴ ساله که در هفته ۳۳ بارداری دوقلو قرار داشت، از مریوان به سنندج به پرواز درآمد، این عملیات در پی درخواست فوری بیمارستان بوعلی مریوان به جهت نیاز به انتقال سریع بیمار، انجام شد.

هدائی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های اورژانس، افزود: در کمترین زمان ممکن، بالگرد اورژانس هوایی به محل اعزام و بیمار را در شرایط پایدار به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کرد و در آنجا، این مادر باردار تحت مراقبت تیم تخصصی زنان و زایمان قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: این مأموریت، چهل‌وهفتمین عملیات هوایی در سال جاری استان کردستان و شمارۀ ۶۲۷ از آغاز فعالیت‌های اورژانس هوایی از زمان تأسیس آن است.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان همچنین با قدردانی از همکاری تیم‌های زمینی و هوایی، افزود: هر پرواز اورژانس هوایی، داستانی از ایثار و دلسوزی است که برای نجات جان انسان‌ها انجام می‌شود.

این مأموریت موفقیت‌آمیز بار دیگر اثباتی بر توانمندی و سرعت عمل تیم‌های اورژانس هوایی کردستان در شرایط بحرانی بود.