به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان و با توجه به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهرستان ارومیه طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوا برای گروههای حساس در وضعیت «ناسالم» قرار گرفته و با توجه به پایداری شرایط جوی، روز شنبه بک آذرماه، «آموزش حضوری در مقاطع مهدکودک، پیشدبستانی و ابتدایی» در تمامی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی این شهرستان ((نواحی یک و دو ارومیه، سیلوانا، صومای برادوست، انزل و نازلو)) در هر دو «شیفت صبح و بعدازظهر» تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین به شهروندان ارومیه توصیه میشود از تردد غیرضروری گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی و از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز برای این افراد پرهیز شود.
