مدارس تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه، غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا عصر جمعه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

برابر مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی، با توجه به توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا مقرر شد:

۱. فردا شنبه و پس فردا یکشنبه اول و دوم آذرماه، مدارس شهرستان تبریز (شامل نواحی پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود) و مدارس شهرستان‌های اسکو و بناب در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر، به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. همچنین فعالیت مراکز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز در مناطق یادشده تعطیل خواهد بود.

۲. همچنین مقرر شد حمل و نقل عمومی سطح شهر تبریز از جمله مترو و اتوبوسرانی فردا و پس فردا به صورت رایگان خدمت‌رسانی کنند.

از مردم شهر تبریز خواهش می‌کنیم که تا حد امکان از وسیله شخصی استفاده نکنند و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

۳. مقرر شد راهنمایی و رانندگی تبریز از ورود وسایل نقلیه دودزا به داخل شهر جلوگیری نمایند. همچنین صنایع آلاینده اطراف تبریز و مناطق یاد شده تعطیل خواهند بود.

از مردم عزیز بویژه کسانی که دچار نارسایی‌های قلبی و ریوی هستند درخواست داریم که از تردد غیرضروری اجتناب نمایند و از فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کنند.