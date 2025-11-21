  1. استانها
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

سه جوان در تصادف بندرکنگ مصدوم شدند

بندرعباس - بر اثر برخورد دو خودروی پژو پارس در جاده ساحلی بندرکنگ سه سرنشین جوان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش در جاده ساحلی بندرکنگ دو دستگاه خودروی پژو پارس با یکدیگر برخورد کردند که یکی از خودروها در حال توقف بود.

این حادثه باعث مصدومیت سه سرنشین جوان بین ۲۰ تا ۳۰ سال شد که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

تیم‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از اقدامات اولیه مصدومان به بیمارستان شهدا بندرلنگه منتقل شدند.

