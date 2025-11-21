اختر دانش: تبیین وصایای شهدا راه رسیدن به جامعه آرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم اختر دانش شامگاه جمعه در یادواره ۱۳ شهید روستای نیاکو با اشاره به جایگاه والای شهادت و ضرورت تبیین وصایای شهدا اظهار کرد: قله آرمانی ما عصر ظهور و حاکمیت دین، حق و عدالت است و شهدا مهم‌ترین وصیت خود را ولایت قرار دادند.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه، با بیان اینکه شهادت بالاترین مقام در دنیا است، افزود: باید قدرت نظامی و سایر عرصه‌ها را تقویت کنیم، چرا که دشمن از جامعه‌ای شهیدپرور و رهروان شهدا هراس دارد.

وی شهادت‌طلبی و جریان شهید و شهادت را از مهم‌ترین مؤلفه‌های جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: در اکثر وصیت‌نامه‌های شهدا سفارش به ولایت وجود دارد و مهم‌ترین خواسته آنان این است که در خط ولایت باشیم.

حجت‌الاسلام اختر دانش با اشاره به ضرورت بیعت و میثاق با شهدا گفت: وصیت شهدا ولایت و پرچم بود و ما پای کار پرچم هستیم و این پرچم را در بالاترین نقطه به اهتزاز در می‌آوریم.

وی با بیان اینکه نگاه ما به فاطمیه نباید صرفاً غربت اهل بیت (ع) باشد گفت: در راه جریان فاطمی باید اسلام ناب محمدی (ص) معرفی شود.

امام جمعه آستانه اشرفیه حضرت زهرا (س) را آینه تمام‌نمای پیامبر بیان کردو گفت: تفکر فاطمی همچون کوثر، نسل‌ساز و جریان‌ساز است؛ جریان فاطمیه بستری برای ساخت جامعه فاطمی و رسیدن به جامعه آرمانی امام زمان (عج) است.

وی با اشاره به نقش شیعیان در معادلات بین‌المللی تصریح کرد: تصرف دل نورانی جوانان اهمیت دارد و اسلام سنگرهای ملی را فتح می‌کند.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه ایران دبیرخانه مقاومت است، اظهار کرد: هیچ نقطه‌ای را برای اسرائیل امن نیست ملت‌ها با شعار ضداسرائیلی، فتح‌الفتوح اسلام را رقم زده‌اند.

وی با یادآوری غربت حضرت زهرا (س) و مصائب ایشان، افزود: کلام مادر در جان فرزندان نشست؛ با ترور شهدایی چون سردار سلیمانی و دانشمندان هسته‌ای، ملت بیدارتر و متحدتر شد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه امروز حاج‌قاسم‌ها باید الگوی نسل جدید باشند، تصریح کرد: شهدا با عشق، محبت، ایثار، گذشت، دشمن‌شناسی و ولایت‌مداری راهی میدان شدند.

وی با اشاره به دشمنی طولانی مدت استکبار، گفت: در خط شهدا، فتح یعنی؛ عبور کردن، جهاد کردن، مقاوم ماندن به منظور تقابل با استکبار که دشمنی اش از کودتای مرداد ۱۳۲۸ است.

حجت‌الاسلام اختر دانش شاه‌بیت یادواره شهدا را «تبیین» دانست و افزود: اگر تبیین نکنیم دشمن چه داخلی و چه خارجی تحریف می‌کند.