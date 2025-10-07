اختر دانش: کاروان صمود نماد ایستادگی جهانی در مسیر مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختر دانش ظهر سه‌شنبه در مراسم یادواره شهدای روستای خوشکاروندان با اشاره به رشد و بالندگی انقلاب اسلامی گفت: امروز نهال انقلاب سال ۵۷ به درختی تنومند و ریشه‌دار تبدیل شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و درود به خانواده‌های آنان اظهار کرد: امیدواریم در مسیر و خط شهدا گام برداریم و راه آنان را ادامه دهیم.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا افزود: در برابر تبلیغات پرشمار و مسموم دشمن که از امپراطوری رسانه‌ای گسترده‌ای بهره می‌برد، وظیفه داریم مسیر شهدا را حفظ کنیم و مردم را به پیروی از خط آنان دعوت کنیم.

حجت‌الاسلام اختر دانش سه محور اصلی میراث شهدا را ایمان، عدالت و ایستادگی عنوان کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا باید همراه با اقدامات عملی باشد تا معنویت در کف جامعه بنشیند.

وی با اشاره به دیدگاه یک مورخ اسکاتلندی درباره فقدان معنویت در جوامع غربی افزود: تمدن غربی فرسوده و پوچ شده و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن فقدان معنویت است. شهدا از ما می‌خواهند ایمان‌مان به خدا و معنویت جامعه را افزایش دهیم.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه محور دوم را حفظ و نشر ارزش‌های اسلامی دانست و تصریح کرد: افرادی که با بی‌بصیرتی در جامعه به دنبال اختلاف‌افکنی هستند، برخلاف مسیر شهدا حرکت می‌کنند. اتحاد مقدس لازمه مقاومت در برابر دشمن است.

وی در ادامه به اهمیت قانون الهی و ضرورت رعایت آن اشاره کرد و گفت: در هر کشوری قوانین لازم‌الاجرا هستند و برخی خواص نباید در خدمت اهداف دشمن قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام اختر دانش محور سوم را مقاومت و ایستادگی خواند و یادآور شد: شهدا به ما آموختند که در برابر مشکلات و دشمنان با ایستادگی و صلابت بایستیم کاروان صمود از کشورهای غیر اسلامی نیز برای اهداف مقدس آزادانه حرکت کردند.

وی با نقل فرمایش امام خمینی (ره) درباره فتح سنگرهای کلیدی اسلام، اظهار داشت: امروز در دل آمریکا و اروپا فریاد عدالت و مقاومت نشان‌دهنده فتح سنگرها است.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه در پایان تأکید کرد: دشمن در تلاش است جریان مقاومت را خلع سلاح کند اما شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و شهدای اقتدار به ما ایستادگی و مقاومت را آموخته‌اند و اگر این مسیر را ادامه دهیم می‌توانیم با افتخار زندگی کنیم.