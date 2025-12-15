حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم اختر دانش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه غرب مردسالار و نظام سرمایهداری تنها به بهرهکشی جنسی و کاری از زنان میاندیشد، اظهار کرد: این نگاه لذت جویانه و ابزاری ضربههای اساسی به زنان وارد کرده و غرب به اصطلاح متمدن با چنین رویکردی حیثیت و جایگاه زن را نابود کرده است.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه دنیای فاسد غرب خواست شخصیت زن را در روشهای غلط و تحقیرآمیز به ذهن دنیا تحمیل کند، افزود، زن برای اینکه شخصیت خود را نشان بدهد باید چشمنواز مردان باشد و حجاب و عفاف را کنار بگذارد. این نگاه نه تجلیل زن بلکه تحقیر اوست.
الگوی اسلامی ایرانی زن عزت و مقاومت
وی با بیان اینکه زن در غرب حتی در جایگاههای اجتماعی و سیاسی نیز از آسیبها در امان نیست، گفت: نگاه غرب به زن کاملاً ابزاری است و حضور زن در جامعه به نفع سرمایهداری محسوب میشود.
حجتالاسلام اختردانش با اشاره به اینکه اسلام مقام زن را در دو حیطه همسری و مادری بسیار مورد توجه قرار داده است، افزود: در نگاه اسلام خانواده منزلت و قداست خاصی دارد و زن بهعنوان مدیر خانواده بیشترین نقش را در این زمینه ایفا میکند.
وی از الگوی هویتی جدید انقلاب اسلامی برای زنان گفت و تصریح کرد: این الگو تضاد جدی با الگوی زن غربی دارد و زن ایرانی مسلمان با رفتار و مواضع خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی امید دشمنان را به یأس تبدیل کرده است.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به ایمان، تخصص و مسئولیت اجتماعی زن ایرانی گفت: زن ایرانی توانسته یکی از بزرگترین ضربهها را به ادعاهای تمدن غربی وارد کند.
نقش رسانه و مشارکت اجتماعی زنان
وی با بیان اینکه زن در فضای رسانه باید مدیریت مصرف اطلاعات بصری و فرهنگسازی جامعه را برعهده گیرد، افزود: راهبرد اساسی در دنیای فعلی شکستن مارپیچ سکوت و معرفی انگارههای صحیح از زن در رسانه است.
حجتالاسلام اختر دانش تصریح کرد: اگر زن جامعه به استاندارد بینشی، انگیزشی و کنشی دست یابد، رسانه از ابتذال پالایش خواهد شد و سرعت تربیت و رشد جامعه افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه امروز جامعه ایران وارد مرحله تازهای از مشارکت زنان شده است، گفت: این تحول محصول ترکیب ایمان، تخصص و مسئولیت اجتماعی است و نسل تازهای از زنان ایرانی را شکل داده است.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه مشارکت زنان ایرانی را الگویی متمایز و الهامبخش برای جهان اسلام دانست و گفت: حضور و نقشآفرینی زنان در جامعه ایران نه تقلیدی از غرب، بلکه برخاسته از فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی است.
وی تصریح کرد: این الگو توانسته میان سنت و پیشرفت پیوندی موفق ایجاد کند و جایگاه زن مسلمان ایرانی را به نمونهای ممتاز در جهان اسلام تبدیل سازد.
حجتالاسلام اختردانش با اشاره به نقش مادر در عصر رسانه و هوش مصنوعی گفت: مادر باید سواد رسانهای و سیاسی داشته باشد تا بتواند فرزندان را از انحراف دور کند و مسیر تربیت پایدار را در خانواده نهادینه سازد.
نظر شما