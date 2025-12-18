اختردانش: ترویج سبک زندگی شهدا راهگشای اخلاق و معنویت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم اختر دانش شامگاه چهارشنبه در مراسم دومین سالگرد تدفین شهید گمنام شهرستان خمام اظهار کرد: سبک زندگی شهدا هر چه قدر در جامعه ترویج شود، به همان اندازه تغییرات مثبت بیشتری در اخلاق و اعمال افراد ایجاد می‌شود و باید همت کنیم فرهنگ زندگی شهیدان را به جوانان و نسل جدید منتقل کنیم؛ اگر این امر تحقق یابد، شاهد گسترش فضائل اخلاقی در جامعه خواهیم بود.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به زندگی و وصیت‌نامه شهدا گفت: در زندگی آنان به یک چیز مشترک می‌رسیم و آن داشتن اخلاص، کار بدون منت، عشق به خدا و اهل بیت، ولایت‌پذیری، شهادت‌طلبی، ایثار و از خودگذشتگی، اهتمام به انجام واجبات، نماز اول وقت، بصیرت و آگاهی به زمان است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهدا گمنامی و خدمت خالصانه بود، افزود: وقتی باور به نگاه خدا در زندگی انسان زیاد شود، زیبایی‌های اخلاقی نمود پیدا می‌کند و پروردگار عالم به کارهای انسان برکت می‌دهد؛ در این مرحله دیگر دیده شدن افعال برای دیگران اهمیتی ندارد.

حجت الاسلام اختر دانش شهدا را چراغ راه آیندگان دانست و گفت: باید با توسل به آنان مسیری را طی کنیم که ختم به سعادت ابدی شود.

وی تصریح کرد: شهدا هم مثل ما بشر عادی بودند و در همین شرایط موجود رشد یافته و به مقام معرفت و معنویت رسیدند.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه با اشاره به برجستگی‌های اخلاقی و معنوی شهیدان اظهار کرد: بندگی و اطاعت از خداوند، شجاعت و سلحشوری، غیرت دینی و ملی در دفاع از ارزش‌های نابی چون حجاب و عفاف، و ولایت‌مداری و تبعیت از نایب امام زمان در عصر غیبت، از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک شهداست که آنان را به الگوهای ماندگار برای جامعه و نسل‌های آینده تبدیل کرده است.

وی از اهمیت خدمت به مردم و جامعه گفت و افزود: یکی از نکات مهم در زندگی شهدا خدمت به مردم بود؛ برخی از شهدا با اینکه می‌توانستند در کشورهای پیشرفته بیشترین منفعت را برای خود رقم بزنند، اما پشت پا به مال و مقامات و جایگاه‌های دنیوی زدند و برای دفاع از خاک، انقلاب و ناموس برگشتند.

حجت الاسلام اختردانش شهدایی مانند چمران از آمریکا، سید جوادی از انگلستان، کریمیان از آلمان، طیب از فلوریدا، آقاسی‌زاده از کانادا و دیگران، نمونه‌های بارز این ایثار بیان کرد.

وی با بیان اینکه امروز دشمن فهمیده با حرکت نظامی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، گفت: دشمن به کارهای رسانه‌ای و تبلیغی روی آورده تا فکرها و مغزها را هدف بگیرد و مردم را از راه امام، انقلاب و شهدا دور کند.

امام جمعه موقت آستانه‌اشرفیه با اشاره به فرمایش فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری افزود: ما نباید در این عرصه تنها حالت دفاعی داشته باشیم بلکه باید به نقاط ضعف دشمن حمله کنیم.

وی تصریح کرد: ما برای هر صندلی مسئولیتی تقریباً ۷۲ شهید تقدیم کرده‌ایم؛ یعنی یک کربلا برپا شد تا یک مسئول به جایگاه ریاست برسد و بتواند به مردم و جامعه اسلامی خدمت کند.