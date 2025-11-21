دریافت 84 MB
خلاصه بازی استقلال و پادیاب خلخال در جام حذفی کشور

تیم فوتبال استقلال با درخشش یاسر آسانی موفق شد پادیاب خلخال را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی شود.

