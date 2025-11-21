دریافت 84 MB کد خبر 6663887 https://mehrnews.com/x39FtJ ۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۵ کد خبر 6663887 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۵ خلاصه بازی استقلال و پادیاب خلخال در جام حذفی کشور تیم فوتبال استقلال با درخشش یاسر آسانی موفق شد پادیاب خلخال را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی شود. کپی شد مطالب مرتبط حیدری: پادیاب از اشتباهات نهایت استفاده را برد/ نفهمیدم چرا اخراج شدم ساپینتو: زمین تختی هیجان انگیز بود/ پادیاب را خوب آنالیز کرده بودیم باقری نیا: بازی آنطور که میخواستیم پیش نرفت/ ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم تشکر استقلالی ها از هواداران پس از صعود سخت در جام حذفی برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران جام حذفی جام حذفی فوتبال کشور
