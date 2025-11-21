به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری نیا در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار داشت: طبیعی است که بازی مقابل استقلال بسیار دشوار بود و ما برای این دیدار برنامهریزیهای زیادی داشتیم. با این حال، مسابقه آنطور که انتظار داشتیم پیش نرفت و نزدیک به ۹۰ دقیقه را با ۱۰ بازیکن سپری کردیم. با این وجود، از عملکرد تیم خودم رضایت دارم و به بازیکنان استقلال تبریک میگویم.
وی در ادامه درباره صحنههای داوری گفت: اگر آن پنالتی اعلامشده توسط VAR صورت نمیگرفت، استقلال هرگز به ما گل نمیزد. پیشنهاد میکنم صحنههای VAR دوباره بررسی شود. قبل از اینکه خطای بازیکن ما اعلام شود، خطای مهاجم استقلال روی دروازهبان ما اتفاق افتاد که حداقل چند نفر از کارشناسان هم پس از بررسی تصاویر آن را تایید کردند. در دقیقه یک، بازیکن من با دروازهبان استقلال تکبهتک شد و داور میتوانست پنالتی بگیرد، یا در دقیقه پنج به VAR مراجعه میکرد، اما با این حال از عملکرد بچههایم رضایت دارم.
باقرینیا درباره تلاش بازیکنانش افزود: بازیکنانم با غیرت و انگیزه بالا بازی کردند و همانطور که از آنها خواستم، حریف را بزرگ نشمردند و با تمام توان به میدان رفتند. امیدوارم این روند در مسابقات لیگ دو هم ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: ما باور داشتیم که میتوانیم بازی را ببریم و تلاش زیادی برای محدود کردن تاکتیکها و تواناییهای فردی استقلال انجام دادیم. استقلال از آمادهترین تیمهای فوتبال ایران است و تیمی پر مهره محسوب میشود، اما ما هم فوتبال بازی کردیم و حتی با وجود کمبود نفرات، بازیکنان زیر ۲۳ سال را در ترکیب قرار دادیم. این جوانان آینده فوتبال ما هستند و تجربه کسب میکنند.
سرمربی پادیاب درباره عملکرد داور نیز گفت: من ۴۵ سال است در فوتبال ایران فعالیت دارم و معمولاً درباره داوری صحبت نکردهام، اما امروز دوست داشتم نگاه داور متعادل باشد و به هر دو تیم به یکسان قضاوت کند. با این حال، دقیقه یک و پنج میتوانست برای ما پنالتی اعلام شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
نظر شما