حیدری: پادیاب از اشتباهات نهایت استفاده را برد/ نفهمیدم چرا اخراج شدم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در پایان بازی با تیم فوتبال کشت و صنعت پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار داشت: جام حذفی است و طبیعتاً تیمهایی از رده پایینتر فرصت شگفتیسازی پیدا میکنند. تیم پادیاب هم در این بازی از همان ابتدا خوب شروع کرد و از اشتباهات ما بهره برد و گل زد، اما پس از آن ما موقعیتهای زیادی ایجاد کردیم. بازی در بعضی دقایق گره میخورد که به فوتبال واقعی کمک نمیکند اما زمین بازی واقعاً برای فوتبال مناسب نبود.
او ادامه داد: چاره دیگری نداشتیم، چون زمین اصلی ما در شهر قدس بود که گفته شد برای مسابقات آسیایی آماده میشود و در اختیار ما نبود. به ناچار به ورزشگاه تختی آمدیم، جایی که به سختی میتوان روی آن فوتبال بازی کرد.
مربی تیم فوتبال استقلال در رابطه با قضاوت داور در دیدار با پادیاب گفت: من برای ترجمه صحبتهای ساپینتو به بازیکنان کنار زمین آمدم، اما کارت زرد به شکل غیرضروری به من داده شد. درباره کارت زرد دوم هم باید بگویم اصلاً متوجه نشدم که سر چه مسئلهای داور به من کارت داد!
حیدری تصریح کرد: ما از همه مهرههای خود استفاده کردیم، مخصوصاً در خط دفاع وسط که تقریباً همه بازیکنان به میدان رفتند. بازیکنانی مانند عارف آقاسی هم مشکلی نداشت؛ او فوتبالیست خوبی است و سابقه چندین سال بازی در تیم ملی و استقلال را دارد. کیفیت زمین پایین بود و این مسئله مانع از بازی روان ما شد، اما نمیخواهیم این موضوع را بهانه کنیم. استقلال با این سطح زمین به سختی میتواند به شرایط امن برسد.
حیدری خاطر نشان کرد: دروازهبانهای ما نیز به نوبت بازی کردند. ضمن اینکه آریا حسینی، که قبلاً گلر تیم امید ما بود، در این مسابقه به عنوان گلر دوم حضور داشت و میتوانست بازی کند. گلرها روزهای خوب و بد دارند و هر فرد که آمادهتر باشد در دروازه میایستد. ما در استقلال و تیم ملی تجربه زیادی داریم و میدانیم که هر شرایطی میتواند رخ دهد.
او در رابطه با عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت چهارجانبه العین امارات که با نایب قهرمانی کشورمان همراه شد، گفت: در مورد تیم ملی، بازی با ازبکستان در جام تورنمنت العین را کامل دیدم. نیمه اول عملکرد تیم ملی خوب نبود و موقعیتهایی به حریف داده شد، اما در نیمه دوم تیم ملی عملکرد خوبی ارائه کرد، هرچند در گلزنی مشکل داشت. همچنین پنالتیها همیشه پنجاه-پنجاه هستند و امروز هم شاید نتیجه به ضربات پنالتی میرسید.
نظر شما