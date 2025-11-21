تشکر استقلالی ها از هواداران پس از صعود سخت در جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پادیاب خلخال امروز (جمعه ۳۰ آبان) از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف هم رفتند. این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید، اما استقلال در وقت‌های اضافه و تا پایان ۱۲۰ دقیقه با برتری ۲ بر یک مقابل حریف لیگ دویی خود به پیروزی رسید و جواز صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد.

پس از سوت پایان مسابقه، بازیکنان و اعضای کادر فنی استقلال به سمت سکوهای هواداران رفتند و از حمایت و حضور آنها در ورزشگاه قدردانی کردند. هواداران استقلال نیز در پاسخ، بازیکنان را به‌شدت تشویق کردند و لحظات پایانی بازی در فضای مثبت و همراهی دوطرفه به پایان رسید.