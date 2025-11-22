صعود مریم خدابنده به فینال پومسه؛ دومین فینالیست ایران

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مریم خدابنده نماینده پومسه ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو پس از قطعی کردن مدال برنز با پیروزی مقابل پومسهروهای ترکیه و قزاقستان امروز نیز در مرحله یکچهارم نهایی خوش درخشید و با برتری مقابل نماینده ژاپن میزبان رقابتهاراهی مرحله فینال شد.
پیش از او مرتضی رضا صفت نیز با برتری مقابل نماینده ازبکستان صعود خود به فینال را قطعی کرد.
هدایت تیم پومسه پسران برعهده مهدی صمدیانتبار و مربیگری تیم دختران برعهده فاطمه اسدپور است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.
