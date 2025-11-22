به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سخنگوی یونیسف اعلام کرد که از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه تاکنون (۱۱ اکتبر گذشته) روزانه دست کم ۲ کودک فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه به شهادت رسیده است.

وی اضافه کرد که با وجود اجرای رسمی آتش بس در غزه روزانه شاهد قربانی شدن کودکان فلسطینی هستیم به طوری که طی روز پنجشنبه یک دختر بچه و طی روز چهارشنبه هفت کودک فلسطینی در شهر غزه قربانی شدند.

سخنگوی یونیسف تصریح کرد که در دوره آتش بس در غزه ۶۷ کودک فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی شهید شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

وی بیان کرد که علاوه بر این حملات، صدها هزار کودک فلسطینی در فصل سرما در چادرهای نامناسب بدون وسایل گرمایشی به سر می‌برند.