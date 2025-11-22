  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۸

شهادت ۶۷ کودک فلسطینی در دوره آتش‌بس غزه

شهادت ۶۷ کودک فلسطینی در دوره آتش‌بس غزه

سخنگوی یونیسف از شهادت و زخمی شدن ده‌ها کودک فلسطینی در دوره به اصطلاح آتش بس در نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سخنگوی یونیسف اعلام کرد که از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه تاکنون (۱۱ اکتبر گذشته) روزانه دست کم ۲ کودک فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه به شهادت رسیده است.

وی اضافه کرد که با وجود اجرای رسمی آتش بس در غزه روزانه شاهد قربانی شدن کودکان فلسطینی هستیم به طوری که طی روز پنجشنبه یک دختر بچه و طی روز چهارشنبه هفت کودک فلسطینی در شهر غزه قربانی شدند.

سخنگوی یونیسف تصریح کرد که در دوره آتش بس در غزه ۶۷ کودک فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی شهید شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

وی بیان کرد که علاوه بر این حملات، صدها هزار کودک فلسطینی در فصل سرما در چادرهای نامناسب بدون وسایل گرمایشی به سر می‌برند.

کد خبر 6663930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها