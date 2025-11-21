تشدید تحرکات نظامی اسرائیل در جنوب سوریه در ساعات گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، در ساعات گذشته، ارتش اسرائیل دامنه عملیات نظامی خود را در جنوب سوریه گسترش داده و چندین بار به مناطق مرزی در استان القنیطره نفوذ کرده است؛ اقدامی که منابع محلی آن را بخشی از روند مستمر نقض حاکمیت سوریه و فشار بر غیرنظامیان توصیف می‌کنند.

منابع میدانی سوری گزارش دادند که یک واحد نظامی اسرائیل با پشتیبانی تانک‌ها وارد منطقه «تل احمر شرقی» در جنوب قنیطره شد و پس از استقرار در اطراف آن، عملیات بازرسی و تحرکات محدود نظامی انجام داد. این اقدام به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش فشار بر غیرنظامیان و تحمیل واقعیت اشغالگرانه مشابه آنچه در فلسطین رخ می‌دهد، ارزیابی شده است.

به گفته منابع یاد شده، واحد دیگری از نیروهای اسرائیلی در اطراف روستای «صیدا الحانوت» نفوذ کرده و یک ایست بازرسی موقت میان صیدا و مزرعه المغاترة ایجاد کرده است. همزمان، پهپادهای شناسایی در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.

همچنین نیروهای صهیونیستی یک ایست بازرسی دیگر در مسیر «جباتا الخشب – عین البیضة» برپا کرده و به بازرسی خودروها و رهگذران اقدام کردند که این اقدام با نارضایتی شدید اهالی و انتقاد از سکوت مسئولان محلی در جولان همراه شد.

رسانه‌های سوری گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل وارد روستاهای «العشّة» و «الأصبح» در جنوب قنیطره شد و پس از یک گشت کوتاه، به مواضع خود بازگشت.

منابع یاد شده همچنین از یورش نیروهای اسرائیلی به روستای «الصمدانیه شرقی» در مرکز القنیطره همزمان با استقرار تجهیزات لجستیکی و ایجاد نقاط مراقبت موقت خبر دادند.

داده‌های میدانی نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل کمتر از ۲۴ ساعت پس از نخستین نفوذ، بار دیگر وارد «تل احمر شرقی» شده است؛ اقدامی که بیانگر افزایش محسوس تحرکات نظامی اسرائیل در مناطق نزدیک به خط آتش‌بس است.