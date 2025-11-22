۵ شهید در حمله به خودرویی در شهر غزه؛ علاء الحدیدی هدف قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین جنایت خود در نوار غزه، یک خودروی غیرنظامی را در محله الرمال در شهر غزه که خارج از منطقه تحت سیطره نیروهای این رژیم است، هدف قرار داد.

گزارش‌های اولیه از شهادت ۵ نفر در این حمله حکایت دارد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که علاء الحدیدی در نوار غزه هدف قرار گرفته است.

به گفته این منبع، الحدیدی از مسئولان ارشد سامانه امداد و پشتیبانی در گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس بوده است.

در این حمله جنایتکارانه شماری از جمله چند کودک نیز زخمی شدند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این حمله با هماهنگی مرکز هماهنگی مدنی نظامی آمریکایی در کریات گات انجام شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که این ترور در واکنش به نقض آتش بس از سوی حماس انجام شده است.

همزمان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شرق شهر غزه و جنگنده های اسرائیلی شهر دیرالبلح در مرکز غزه را بمباران کردند.