نادری: روزانه ۱۰۰۰ کودک مبتلا به آنفلوانزا به بیمارستان مراجعه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نادری، رئیس بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) زاهدان گفت: روزانه ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک مبتلا به آنفلوانزا به اورژانس بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان مراجعه می‌کنند که با توجه به شیوع گسترده بیماری آنفلوانزا، توجه جدی خانواده‌ها به رعایت اصول بهداشت فردی و دستورالعمل‌های بهداشتی ضرورت دارد.

وی افزود: عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی یکی از دلایل افزایش انتقال ویروس در جامعه است و ضروری است خانواده‌ها به‌ویژه در این روزها، رعایت آداب سرفه و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

تب بالا، درد عضلانی، لرز و تعریق، سردرد، سرفه خشک و مداوم، خستگی و ضعف را از علائم شایع آنفلوآنزا است و در صورت بروز علائم و مشاهده نشانه‌های هشداردهنده، مراجعه سریع به پزشک ضروری است.