خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تقویم پرافتخار جمهوری اسلامی مزین به نام انسان‌های بزرگی است که عظمت بشریت را به اوج رساندند و این روزها و شب‌ها شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری همدل و هم‌قدم با سراسر ایران اسلامی صحنه برپایی محافل و مجالس فاطمی و سوگواری سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) هستند.

این روزها همچنین برخی محافل سوگواری ایام فاطمیه (س) میزبان شهدای گمنام و فرزندان حضرت زهرا (س) هستند و مشارکت پررنگ مردم در استقبال از شهدا حاوی پیام وفاداری ملت به شهدا و انقلاب است که با وجود مشکلات فراوان، همچنان بر عهد و پیمان خود با شهدا، انقلاب و ولی امر مسلمین ایستاده‌اند و مسیر روشن شهدا را ادامه خواهند داد. برای آگاهی از برنامه‌های متنوع و متکثر که این روزها در شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است گفتگوهایی با مسئولان نهادهای مربوط انجام شده است که در ادامه با هم می‌خوانیم.

برپایی محافل فاطمی با شعار «رمز پیروزی ما یا زهراست»

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید باقرزاده در اجتماع هیئت‌های مذهبی، مداحان و تشکل‌های دینی استان چهارمحال و بختیاری در آستانه ایام فاطمیه دوم با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: امسال و بعد از پشت سر نهادن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شعار «رمز پیروزی ما یا زهراست» برای دهه فاطمیه انتخاب شد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه کرامت آل الله و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) رمز پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس بود، ادامه داد: در جنگ ۳۳ روزه حزب الله با رژیم کودک‌کش نیز مصادیق عنایت حضرت زهرا (س) در یاری و پیروزی حزب الله نقل شده است.

باقرزاده بیان کرد: در زیارت‌نامه حضرت زهرا (س) صفت «صابره» به این بانوی والامقام نسبت داده می‌شود و ایشان در برابر ابتلائات زمان موفق و سربلند بودند لذا دوستداران ایشان نیز تأسی کرده و در این مسیر سربلند هستند.

این مدرس حوزه و دانشگاه با تصریح اینکه حضرت زهرا (س) و پدر، همسر و فرزندان ایشان برای رضای خدا صبر پیشه کردند و عزتمندانه سرافراز شدند، افزود: شیعیان نیز به ایشان تأسی می‌کنند و باید دقت داشت که بندگی خدا با رفاه‌طلبی و آسایش حاصل نمی‌شود و امیدواریم خداوند متعال نام ما را در زمره بازی کنندگان دینش ثبت و ضبط کند.

باقرزاده از برپایی محافل شاخص سوگواری در فاطمیه دوم با محوریت آیات منتخب نهضت «زندگی با آیه‌ها» خبر داد و اظهار کرد: قریب به ۲۰ آیه از جمله آیات ولایت و مقاومت برای تلاوت و تبیین در مجالس ایام فاطمیه از سوی دبیرخانه نهضت ملی زندگی با آیه‌ها تعیین شده است.

وی بیان کرد: در هر شهرستان یک سخنران شاخص ملی و ۲ هیئت مذهبی شاخص که مخاطبان بیشتری در مجالس فاطمی داشته باشند تعیین می‌شود تا موضوعات سخنرانی خود در هیئات را با محوریت آیات منتخب زندگی با آیه‌ها ویژه شهادت حضرت زهرا (س) تبیین کنند.

بسیج عمومی برای برپایی محافل سوگواری فاطمی در استان

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) و با اشاره به بسیج عمومی برای برپایی محافل سوگواری فاطمی در شهرها و روستاهای استان، اظهار کرد: بسیاری از هیئات و مساجد و مجموعه‌های مختلف دولتی و مردمی در سراسر استان مجالس سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) و فاطمیه دوم را از روز گذشته آغاز کردند که این برنامه‌ها در سالروز شهادت حضرت اوج می‌گیرد.

موسوی با ذکر اینکه ایام شهادت بانوی بی‌نشان معطر به عطر فرزندان گمنام حضرت شده است، ادامه داد: چهارمحال و بختیاری این روزها همزمان با سراسر کشور میزبان شش شهید گمنام دفاع مقدس است که حضورشان به لطف الهی نویدبخش خیر کثیر برای استان و کشورمان خواهد بود.

وی بیان کرد: در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بسیاری از مناطق استان صحنه برپایی محافل سوگواری هستند که برنامه محوری در مرکز استان از ساعت ۹ صبح سوم آذرماه با حرکت دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی از میدان انقلاب به سمت امامزادگان دو خاتون و اجتماع هیئت‌های مذهبی شهرکرد برپا می‌شود.

تشییع شهدای گمنام در روز شهادت حضرت زهرا (س) در شهرکرد

موسوی با تأکید بر اینکه پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر دوش عزاداران تشییع می‌شود، افزود: سپس دسته‌های عزاداری در محل امامزادگان از برنامه‌های سخنرانی و نوحه‌خوانی مداحان اهل بیت (ع) بهره‌مند می‌شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مراسم شب وداع با فرزندان گمنام حضرت زهرا (س) نیز شامگاه یکشنبه همزمان با شب شهادت آن حضرت بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برپا می‌شود.

موسوی با تأکید بر اینکه امسال تلاش شده تا حضور حداکثری آحاد مردم را در محافل فاطمی خاصه در روز شهادت شاهد باشیم، افزود: در این راستا جلسات متعدد برگزار شد و برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم هم با نهادها و تشکل‌های مردمی و هم مجموعه‌های دولتی و فرهنگی انجام گرفته تا در سایه هم‌افزایی همه نهادها محافل و مجالس فاطمیه دوم پررونق و متفاوت از قبل شوند.

فعالیت ۴۰۰ مبلغ در محافل و مجالس فاطمی استان

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین مردانی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه محافل و مجالس سوگواری فاطمیه اول در استان با اعزام ۱۶۸ مبلغ برگزار شد، اظهار کرد: حوزه علمیه در ۱۰ شهرستان از سرآقا سید بازفت تا امامزاده حسن در فلارد و با محوریت مناطق محروم فعال و دایر است.

مردانی از اعزام ۲۰۰ مبلغ خانم و آقا از شهرهای قم و اصفهان و دیگر شهرها به مناطق مختلف استان در ایام فاطمیه دوم خبر داد و افزود: این مبلغان مدعو در کنار مبلغان بومی استان در شهرستان‌های ۱۲ گانه حضور می‌یابند و به تبیین آموزه‌های مکتب فاطمی (س) می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه مجموع مبلغان شامل اعزامی، بومی و طرح هجرت و امین قریب به ۴۰۰ مبلغ است، تصریح کرد: مبلغان همچنین در این ایام در مدارس و دانشگاه‌ها، ادارات، مساجد و … حضور فعال دارند و به کارهای تبلیغی و فرهنگی می‌پردازند.

مردانی با ابراز خرسندی از همکاری‌های نزدیک حوزه علمیه و آموزش و پرورش در استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: تفاهم‌نامه کشوری لیگ جت با مشارکت ۷۰ هزار دانش‌آموز استان یکی از جلوه‌های این همکاری است.

وی ادامه داد: همچنین برپایی مراسم معنوی اعتکاف دانش‌آموز محور از دیگر مصادیق این همکاری است که سال گذشته قریب به ۱۴ هزار نفر که غالباً دانش‌آموز بودند، در سراسر استان معتکف شدند.

برگزاری طرح ملی «نوگلان فاطمی» در استان

مردانی با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در همه فضاها از آرامستان تا بیمارستان، زندان‌ها و … طلبه و مبلغ دارد، تصریح کرد: این سربازان امام زمان (عج) کارهای تبلیغی فاخری در طول سال خاصه در مناسبت‌ها در این فضاها انجام می‌دهند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری از برگزاری طرح ملی «نوگلان فاطمی» در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این برنامه با پرچمداری دانش‌آموزان برگزار می‌شود و بخش‌های متنوعی دارد.

مردانی بیان کرد: امسال در ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام (ص)، یک عملیات مجازی با رمز مقدس یا زهرا (س) در بستر پیام‌رسان ایتا طراحی شده و عضویت ۱۰۰ هزار نفر در گروه محتوایی دینی در دستور کار قرار گرفته که تا کنون رقم ۳۰ هزار نفر محقق شده است.

برپایی پویش قرآنی تلاوت سوره «انسان» در مساجد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بزرگداشت ایام فاطمیه در مساجد و پایگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، اظهار کرد: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآنی، پویش تلاوت سوره مبارکه انسان هم‌زمان با فاطمیه دوم در مساجد استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم سند راهبردی تربیتی از جانب خداوند برای هدایت انسان‌ها است، افزود: برپایی جلسات و محافل تلاوت آیات کلام وحی به صورت منظم در مساجد، راهکاری برای ترویج معارف قرآنی در جامعه به شمار می‌رود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تصریح کرد: تفسیر واقعی قرآن در کلام و سیره رفتاری معصوم (ع) تجلی یافته و در حدیث شریف کساء نیز می‌خوانیم که خداوند متعال حضرت فاطمه زهرا (س) را به‌عنوان محور خلقت به عالمیان معرفی کرده است.

حجت‌پناه با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای گلگون‌کفن، تصریح کرد: نورانی شدن شهرها و روستاهای استان و کشور به محافل و مجالس فاطمی (س) از برکت مجاهدت و فداکاری شهدای والامقام است که با نیت انتقام سیلی خوردن مادر، جان خود را فدای آرمان‌های بلند اسلام کردند.

وی با اشاره به اینکه شهرها و روستاهای استان در این ایام منور به نور شهدای گمنام و فرزندان بانوی بی‌نشان است، افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی با همت و مشارکت اعضای کانون‌ها و پایگاه‌های بسیج در مساجد استان با محوریت این شهدای والامقام در جای‌جای استان در حال برگزاری است.

برگزاری یادواره شهدای مدفون در امامزادگان چهارمحال و بختیاری

صفری، کارشناس فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سوگواره یاس نبوی در بقاع متبرکه شاخص استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت ایام فاطمیه خبر داد و اظهار کرد: در ایام منتهی به سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، برنامه‌های متنوع سوگواری، سخنرانی، مداحی و محافل معنوی در بقاع متبرکه شاخص برگزار می‌شود و عموم مردم با حضور در این اماکن مقدس از فیوضات معنوی این ایام بهره‌مند می‌شوند.

صفری با ذکر اینکه هم‌زمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) یک شهید گمنام در امامزاده عبدالله (ع) سورک از توابع شهرستان فرخشهر خاکسپاری می‌شود، افزود: تدابیر و همکاری‌های لازم با همت هیئت امنای این امامزاده واجب التعظیم انجام گرفته و مردم این منطقه از برکت حضور فرزند گمنام حضرت زهرا (س) بهره‌مند می‌شوند.

وی از اعزام مبلغان کشوری به امامزادگان و بقاع متبرکه استان خبر داد و گفت: در ایام فاطمیه اعزام مبلغان را توسط سازمان مرکزی اوقاف و امور خیریه و دفتر اعزام مبلغان قم شاهدیم که این افراد در امامزادگان شاخص مستقر شده و به کارهای تبلیغی می‌پردازند.

صفری بیان کرد: در روز یکشنبه دوم آذرماه، صحن مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد صحنه برپایی یادواره شهدای مدفون در بقاع متبرکه استان خواهد بود.

کارشناس فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در مجموع، ۱۴۰ شهید دفاع مقدس و شهید گمنام در جوار امامزادگان سراسر استان مدفون هستند که یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی می‌داریم.

فضاسازی شهری در مرکز استان به مناسبت ایام فاطمیه (س)

بهروز محمدپور مدیر واحد ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شهرکرد با اشاره به اینکه همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرکرد حال و هوای سوگواری به خود گرفت، اظهار کرد: شهرداری شهرکرد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به مناسبت این ایام، اقدام به فضاسازی شهری کردند.

وی افزود: این اقدامات شامل نصب بنر و ریسه‌های مشکی در نقاط مختلف شهر و اکران بیلبوردهای پازلی است.

محمدپور اضافه کرد: همچنین فضاسازی محیط ادارات صورت گرفته تا شهروندان بیش از پیش در فضای معنوی این ایام قرار گیرند.

وی ادامه داد: این فضاسازی‌ها با هدف ترویج فرهنگ دینی و آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص اهیمت ایام فاطمیه انجام شده، باعث شده تا فضای شهر رنگ و بویی سوگوارانه به خود گیرد و مردم در این ایام به عزاداری و تبیین ابعاد زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) بپردازند.

محمدپور ادامه داد: انتظار می‌رود که ادارات و سازمان‌ها نیز در مناسبت‌های مختلف حداقل نسبت به فضاسازی محیط پیرامون مجموعه خود اقدام کنند تا تکمیل کننده اقدامات مدیریت شهری شود.