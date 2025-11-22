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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

همایش «پیشگامان رهایی» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

همایش «پیشگامان رهایی» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

شهرکرد - مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیون چهارمحال و بختیاری ضمن تشریح مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج از برگزاری همایش «پیشگامان رهایی» در استان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بابامیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های بسیج طلاب و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت هفته بسیج و ایام فاطمیه پرداخت و اظهار کرد: پایگاه‌های مدارس علمیه استان این روزها صحنه برپایی محافل عزای فاطمی (س) و میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس هستند.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامه‌های هفته بسیج امسال در چند محور برگزار می‌شود، ادامه داد: برپایی چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون یکی از این برنامه‌ها است که افتتاحیه آن روز گذشته با حضور مسئولان استانی در شهرکرد برگزار شد.

همایش «پیشگامان رهایی» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون استان

بابامیر تصریح کرد: این جشنواره فرهنگی ورزشی به نام و یاد «شهید حجت‌الاسلام والمسلمین کمال قاسمی قره حسنلو» و به استقبال کنگره ۲۵۰۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری و ۷۹ شهید جامعه روحانیت استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در ۱۰ رشته ورزشی شامل فوتسال، والیبال، تکواندو، ووشو، آمادگی جسمانی، دارت، فوتبال دستی و تیراندازی در حال برگزاری است و منتخبان در دی‌ماه سال جاری به مسابقات کشوری در استان فارس اعزام خواهند شد.

بابامیر از برگزاری همایش «پیشگامان رهایی» به مناسبت سالروز تشکیل بسیج طلاب و دانشجویان خبر داد و گفت: این برنامه یکشنبه دوم آذرماه با مشارکت فعال دانشگاهیان و حوزویان استان در دانشگاه شهرکرد برگزار می‌شود که از عموم طلاب و روحانیون دعوت می‌شود با هم‌افزایی و شور جمعی در این برنامه حضور داشته باشند.

پاسداشت دوم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج قشر طلبه و دانشجو

وی در خصوص نامگذاری این برنامه با عنوان «پیشگامان رهایی»، تصریح کرد: زمانی که حضرت امام (ره) دستور تشکیل بسیج این ۲ قشر را در دوم آذرماه صادر کردند فرمودند که «دست شما پیشگامان رهایی را می‌بوسم» و این عنوان نیز از فرمایش ایشان گرفته شده است.

مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام با اشاره به شناسایی و ثبت ۷۹ طلبه شهید در استان، گفت: در ایام دفاع مقدس، استان چهارمحال و بختیاری قریب به ۳۰۰ طلبه حوزه علمیه داشت که بالغ بر دو سوم طلاب و روحانیون در جبهه حضور یافتند.

همایش «پیشگامان رهایی» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

وی ادامه داد: بر طبق آمار، ۷۹ روحانی استان در ایام دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شدند و ۱۳۰ روحانی نیز رزمنده هستند که از این تعداد، ۶۹ روحانی به افتخار جانبازی رسیدند.

برپایی یادواره‌های شهدای روحانی در هفته بسیج

مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در هفته بسیج و ایام شهادت بانوی بی‌نشان، یادواره‌های شهدای روحانی در جای‌جای استان به استقبال از کنگره ۲۵۰۰ شهید والامقام استان در حال برگزاری است.

بابامیر بیان کرد: روایت‌گری درباره شهدا با محوریت شهدای علمی و هسته‌ای، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا خاصه شهدای روحانی، انتشار گاهنامه شهدای روحانی، برگزاری محافل و مجالس عزای فاطمی از دیگر تدارکات سازمان بسیج طلاب و روحانیون در ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج است.

وی گفت: برگزاری مسابقات کتابخوانی، نمایشگاه‌های دستاوردهای بسیج، برپایی نشست‌های تبیینی و بصیرتی در تمامی ۲۰ پایگاه بسیج سراسر استان، تقدیر از بسیجیان برتر پایگاه‌ها و طراحی و تهیه بنرها و پوسترهای شهدای روحانی و شهدای گمنام از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6664308

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