حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بابامیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های بسیج طلاب و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت هفته بسیج و ایام فاطمیه پرداخت و اظهار کرد: پایگاه‌های مدارس علمیه استان این روزها صحنه برپایی محافل عزای فاطمی (س) و میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس هستند.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامه‌های هفته بسیج امسال در چند محور برگزار می‌شود، ادامه داد: برپایی چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون یکی از این برنامه‌ها است که افتتاحیه آن روز گذشته با حضور مسئولان استانی در شهرکرد برگزار شد.

آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون استان

بابامیر تصریح کرد: این جشنواره فرهنگی ورزشی به نام و یاد «شهید حجت‌الاسلام والمسلمین کمال قاسمی قره حسنلو» و به استقبال کنگره ۲۵۰۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری و ۷۹ شهید جامعه روحانیت استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در ۱۰ رشته ورزشی شامل فوتسال، والیبال، تکواندو، ووشو، آمادگی جسمانی، دارت، فوتبال دستی و تیراندازی در حال برگزاری است و منتخبان در دی‌ماه سال جاری به مسابقات کشوری در استان فارس اعزام خواهند شد.

بابامیر از برگزاری همایش «پیشگامان رهایی» به مناسبت سالروز تشکیل بسیج طلاب و دانشجویان خبر داد و گفت: این برنامه یکشنبه دوم آذرماه با مشارکت فعال دانشگاهیان و حوزویان استان در دانشگاه شهرکرد برگزار می‌شود که از عموم طلاب و روحانیون دعوت می‌شود با هم‌افزایی و شور جمعی در این برنامه حضور داشته باشند.

پاسداشت دوم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج قشر طلبه و دانشجو

وی در خصوص نامگذاری این برنامه با عنوان «پیشگامان رهایی»، تصریح کرد: زمانی که حضرت امام (ره) دستور تشکیل بسیج این ۲ قشر را در دوم آذرماه صادر کردند فرمودند که «دست شما پیشگامان رهایی را می‌بوسم» و این عنوان نیز از فرمایش ایشان گرفته شده است.

مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام با اشاره به شناسایی و ثبت ۷۹ طلبه شهید در استان، گفت: در ایام دفاع مقدس، استان چهارمحال و بختیاری قریب به ۳۰۰ طلبه حوزه علمیه داشت که بالغ بر دو سوم طلاب و روحانیون در جبهه حضور یافتند.

وی ادامه داد: بر طبق آمار، ۷۹ روحانی استان در ایام دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شدند و ۱۳۰ روحانی نیز رزمنده هستند که از این تعداد، ۶۹ روحانی به افتخار جانبازی رسیدند.

برپایی یادواره‌های شهدای روحانی در هفته بسیج

مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در هفته بسیج و ایام شهادت بانوی بی‌نشان، یادواره‌های شهدای روحانی در جای‌جای استان به استقبال از کنگره ۲۵۰۰ شهید والامقام استان در حال برگزاری است.

بابامیر بیان کرد: روایت‌گری درباره شهدا با محوریت شهدای علمی و هسته‌ای، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا خاصه شهدای روحانی، انتشار گاهنامه شهدای روحانی، برگزاری محافل و مجالس عزای فاطمی از دیگر تدارکات سازمان بسیج طلاب و روحانیون در ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج است.

وی گفت: برگزاری مسابقات کتابخوانی، نمایشگاه‌های دستاوردهای بسیج، برپایی نشست‌های تبیینی و بصیرتی در تمامی ۲۰ پایگاه بسیج سراسر استان، تقدیر از بسیجیان برتر پایگاه‌ها و طراحی و تهیه بنرها و پوسترهای شهدای روحانی و شهدای گمنام از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.