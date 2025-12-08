به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامههای بزرگداشت هفته زن و روز مادر در استان چهارمحال و بختیاری که با حضور رابطان امور بانوان در ادارات استان در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد با گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: امسال برنامههای هفته زن و روز مادر با شعار «بانوی ایرانی مظهر نجابت، الگوی مقاومت» برگزار میشود که از ۱۵ تا ۲۱ آذرماه گرامی داشته میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنها و محافل فاطمی در سراسر استان در این هفته خبر داد و افزود: جشن محوری هفته زن در مرکز استان در روز ۲۰ آذرماه همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) از ساعت ۱۴ در فرهنگسرای شهرکرد برگزار میشود.
موسوی تصریح کرد: همچنین ادارات و نهادهای استان در این هفته صحنه برپایی ویژهبرنامههای بزرگداشت هفته زن و ولادت حضرت زهرا (س) است که از جمله برنامه فاخری در اتاق بازرگانی با حضور بانوان موفق و کارآفرین برگزار میشود.
وی یادآور شد: برپایی نشستهای تبیینی با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س)، شناسایی و تجلیل بانوان موفق در رسانهها خاصه صدا و سیما، تقویت جوانگرایی با تکیه بر تعهد و تخصص، برجسته سازی جایگاه خانواده و جمعیت و … در برنامههای این هفته مدنظر برنامهریزان قرار گرفته است.
موسوی فضاسازی گسترده تبلیغی سطح شهر را یادآور شد و ادامه داد: فضاسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، ادارات و سازمانها، معابر عمومی، باشگاهها، مراکز خرید و نیز فضاسازی تبلیغی مساجد و آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار قرار گرفته است.
وی از برپایی موکبهای کودکانه در محل برپایی جشن محوری در فرهنگسرای شهرکرد و نیز اجرای سرود دانشآموزی خبر داد و گفت: این مهم با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ادارهکل آموزش و پرورش اجرایی خواهد شد.
موسوی بیان کرد: برپایی اردوهای ویژه بانوان با هدف بازدید از موزههای محیط زیست و شرکت در کارگاه آموزشی زن و الگوی مصرف انرژی از تمهیدات سازمان محیط زیست در این هفته است.
در ادامه، رخساره سامانی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری در خصوص تمهیدات بزرگداشت هفته زن در استان، اظهار کرد: این برنامهها ذیل عنوان طرح «روشنای مهر» در استان همزمان با سراسر کشور و با هدف تقویت الگوهای موفق بانوی ایرانی برگزار میشود.
وی ادامه داد: این برنامهها با همکاری و همافزایی همه نهادها و مجموعههای دولتی و مردمی در راستای ایجاد نشاط و معنویت برنامهریزی شده و اجرایی میشود تا مقام زن آنگونه که باید، معرفی شود.
سامانی تصریح کرد: برنامههای هفته زن با برپایی برنامه «شکوه ایثار» با هدف پاسداشت مادران و همسران شهدای والامقام پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و در این هفته با برنامههای متنوعی ادامه مییابد.
وی یادآور شد: جشن کوثر با همکاری اتاق بازرگانی و تجلیل از بانوان موفق، بازدید از بخش زنان بیمارستان جونقان، بازید و سرکشی از گروههای مورد حمایت بهزیستی، برگزاری نشست حقوق بشر با حضور یک مقام قوه قضائیه، برگزاری نمایشگاه تولیدات و توانمندیهای بانوان کارآفرین در این هفته اجرا خواهد شد.
