به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد تا روز سهشنبه، جو پایدار در بیشتر مناطق ادامه دارد و این وضعیت با افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت همراه خواهد بود.
روز چهارشنبه، در نواحی شمالغرب کشور افزایش ابر و در استانهای ساحلی دریای خزر بارشهای پراکنده و خفیف پیشبینی میشود. همچنین طی دو روز آینده، در بخشهایی از شرق کشور در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید مورد انتظار است.
هشدار پایداری جو
- زمان پایان: یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
- نوع مخاطره: افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا
- منطقه اثر: تهران، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد
افزایش غلظت آلایندهها و بالا رفتن شاخص آلودگی هوا تا سطح «ناسالم برای تمام گروهها». در صورت عدم کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک، شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی ممکن است به آستانه خطرناک برسد.
مدیریت بهینه مصرف سوختهای فسیلی، کنترل فعالیتهای صنعتی آلاینده، کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز برای همه اقشار جامعه ضروری است. همچنین پایش لحظهای شاخصهای آلودگی توسط دستگاههای مسئول برای اتخاذ تصمیمهای لازم جهت حفظ سلامت شهروندان توصیه میشود.
نظر شما