۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

هواشناسی ایران امروز ۳۰ آبان؛ شاخص آلودگی در آستانه خطرناک

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی آلودگی هوا در ۵ کلانشهر اعلام کرد: در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌ در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی تا اواخر هفته آینده در اکثر مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف است.

طی این مدت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور غلظت آلاینده‌های جوی افزایش یافته که در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌ها در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

طی ۳ روز آینده در نوار شرقی ایران در برخی ساعات افزایش وزش باد روی می‌دهد. همچنین امروز خلیج‌فارس مواج است.

توصیف سامانه: پایداری جو

زمان پایان: یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

نوع مخاطره: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا

منطقه اثر: تهران، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد

اثر مخاطره: افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

توصیه: مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه. کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان.

کد خبر 6663303
سمیه رسولی

