به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاه احمد قاسمی، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به کاهش مراجعات اهداکنندگان خون در روزهای اخیر، از شهروندان تهرانی خواست برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه وضعیت ذخایر خون در حال حاضر نگران‌کننده نیست، افزود: ادامه روند کاهش حضور اهداکنندگان می‌تواند زنگ خطری برای ذخایر خونی استان باشد.

وی با تأکید بر اینکه آلودگی هوا مانعی برای اهدای خون نیست، اظهار داشت: از شهروندان تهرانی درخواست داریم در این روزها نیز نسبت به اهدای خون اقدام کنند تا ذخایر خونی استان در سطح مطلوب حفظ شود.