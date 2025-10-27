مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری طرح سیار اهدای خون در شهرستان‌ها اظهار کرد: تیم سیار خون‌گیری انتقال خون استان در روز شنبه، پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴، در شهرستان هرسین مستقر می‌شود و در محل بیمارستان شهدا پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.

وی با قدردانی از همراهی مردم نیک‌اندیش استان کرمانشاه در تأمین ذخایر خونی افزود: شهرستان هرسین همواره در طرح‌های نوع‌دوستانه از جمله اهدای خون، مشارکت چشمگیر و مثال‌زدنی داشته و انتظار می‌رود امسال نیز با حضور گرم مردم شریف این شهرستان، نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآورده‌های خونی به خوبی تأمین شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: اهدای خون، جلوه‌ای از همدلی و حس مسئولیت اجتماعی مردم است و حضور داوطلبان در این برنامه‌ها علاوه بر نجات جان بیماران، موجب گسترش فرهنگ انسان‌دوستی در جامعه می‌شود.

میرزاده با تأکید بر اهمیت همراه داشتن کارت ملی هنگام مراجعه برای اهدای خون گفت: اهداکنندگان می‌توانند در ساعات اعلام‌شده به محل استقرار تیم سیار در بیمارستان شهدا مراجعه کرده و در این عمل خداپسندانه سهیم شوند.

وی در پایان از تمامی اهداکنندگان خون و داوطلبان نوع‌دوست که همواره یاری‌رسان بیماران نیازمند بوده‌اند، قدردانی کرد و افزود: همزمان با روز ملی زعفران و هفته سلامت مردان، حضور آگاهانه مردم در برنامه‌های اهدای خون می‌تواند ذخایر خونی استان را در وضعیت مطلوبی حفظ کند.