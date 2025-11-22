  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۲

ابراهیمی: عزاداری اصیل جنوب را باید به نسل جوان منتقل کنیم

میناب- امام جمعه میناب با تأکید بر آیه مودت ، نوحه‌های نشسته سنتی میناب را دارای ریشه دینی و صدها سال قدمت دانست و گفت: عزاداری اصیل جنوب را باید به نسل جوان منتقل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی در آئین اختتامیه هشتمین سوگواره نوحه‌های نشسته بانوان در روستای محمودی، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف ما نسبت به حضرت صدیقه طاهره و اهل بیت عصمت و طهارت، برخورداری همزمان از دو نعمت بزرگ شناخت و مودت است؛ دو بال پرواز به سوی سعادت که باید هماهنگ و هم‌افزا باشند.

وی با اشاره به آیه شریفه «قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی» افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص) در برابر ۲۳ سال مجاهدت و رسالت عظیم خود، هیچ مزدی جز مودت اهل بیت (ع) از امت طلب نکردند. مودت اهل بیت راه مستقیم نیل به کمال، سعادت و قرب الهی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مودت، فراتر از محبت قلبی است، عنوان کرد: مودت باید بروز و ظهور بیرونی داشته باشد.

وی ادامه داد: در ایام عزای اهل بیت (ع) باید محزون باشیم، نوحه بخوانیم، روضه گوش بدهیم و در حد توان برای عزاداران آب و غذا تهیه کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی با ستایش سبک‌های سنتی عزاداری جنوب کشور به‌ویژه نوحه‌های نشسته هرمزگان و میناب، گفت: این سبک‌های نشسته که صدها سال توسط برادران و خواهران ما اجرا شده، ریشه در متون دینی دارد و ماندگاری آن در جنوب کشور ستودنی است.

وی تاکید کرد: قدر این عزاداری‌های سالیانه روستایی را بدانید که بسیاری از مردم از همین مسیر هدایت شده‌اند.

امام جمعه میناب در عین حال نسبت به برخی سبک‌های نوظهور هشدار داد و گفت: هرچند اصل عزاداری با موسیقی را رد نمی‌کنم، اما نباید اجازه دهیم موسیقی چنان سنگین شود که ماهیت عزاداری حسینی از بین برود و از مسیر اصلی خود منحرف گردد.

ابراهیمی در پایان با قدردانی از تلاشگران حوزه فرهنگ آئینی شهرستان، بر ضرورت انتقال سبک‌های اصیل عزاداری به نسل جوان تأکید کرد و افزود: اگر سبک‌های اصیل و سنتی تقویت نشوند، بیم آن می‌رود که ارتباط نسل‌های آینده با فرهنگ نورانی اهل بیت (ع) تضعیف شده یا قطع شود.

