نماینده سابق عراق: پارلمان به تصویب قوانین حشد شعبی توجه جدی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، معین الکاظمی نماینده سابق پارلمان عراق تاکید کرد که پارلمان عراق در دوره جدید خود باید با جدیت به موضوع نیروهای حشد شعبی و تصویب قوانین مربوط به آنها توجه کند.

وی اضافه کرد: توجه به این موضوع ملی باید به دور از مداخلات یا فشارهای خارجی صورت بگیرد. نیروهای حشد شعبی فداکاری‌های بزرگی در دفاع از کشور از خود نشان داده‌اند و نهاد قانون گذار در عراق باید قوانین مربوط به محافظت از حقوق آنها را تصویب کند.

الکاظمی بیان کرد: مرحله آتی باید با اتخاذ مواضع ملی یکپارچه در حمایت از جایگاه نیروهای حشد شعبی به عنوان یک نهاد رسمی همراه باشد.

لازم به ذکر است که آمریکا از طریق بازوهای خود در عراق به ویژه سفارت این کشور در بغداد به شدت به دنبال ممانعت از تصویب قوانین مربوط به نیروهای حشد شعبی در پارلمان است.