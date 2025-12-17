نیروهای حشد شعبی نزدیک نوار مرزی مشترک با سوریه مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی به صورت گستردهای نزدیک نوار مرزی مشترک با سوریه واقع در غرب این استان مستقر شدهاند. این اقدام با هدف ممانعت از نفوذ عناصر داعشی به داخل عراق در سایه اوضاع جوی نامساعد صورت میگیرد.
وی اضافه کرد که نیروهای حشد شعبی به صورت مشخص در مناطق بیابانی نزدیک به نوار مرزی مشترک با سوریه مستقر شدهاند چرا که اطلاعاتی در خصوص قصد و نیت عناصر داعش برای نفوذ به مناطق غربی الانبار دریافت کردهاند.
روز گذشته رسانههای عراقی از بازداشت یکی از خطرناکترین سرکردههای داعشی در این کشور خبر دادند.
نظر شما