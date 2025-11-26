شهادت رزمنده حشد شعبی در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حشد شعبی عراق، سازمان حشد شعبی عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از نیروهایش در حین انجام وظیفه در استان الانبار در غرب عراق به شهادت رسید.

جمعه احمد الجغیفی، یکی از نیروهای تیپ ۵۷ الانبار بود که به دلیل انفجار بمب در مسیر عبور نیروهای حشد شعبی در صحرای الجزیره به شهادت رسید.

حشد شعبی این شهادت را به خانواده شهید تسلیت گفت.

نیروهای حشد شعبی همچنان به عملیات خود برای تعقیب عناصر تروریست، پاکسازی مناطق مختلف عراق و تامین امنیت آنها ادامه می‌دهند.