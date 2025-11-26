  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

شهادت رزمنده حشد شعبی در غرب عراق

شهادت رزمنده حشد شعبی در غرب عراق

منابع عراقی از شهادت یکی از نیروهای حشد شعبی حین انجام وظیفه در استان الانبار در غرب عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حشد شعبی عراق، سازمان حشد شعبی عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از نیروهایش در حین انجام وظیفه در استان الانبار در غرب عراق به شهادت رسید.

جمعه احمد الجغیفی، یکی از نیروهای تیپ ۵۷ الانبار بود که به دلیل انفجار بمب در مسیر عبور نیروهای حشد شعبی در صحرای الجزیره به شهادت رسید.

حشد شعبی این شهادت را به خانواده شهید تسلیت گفت.

نیروهای حشد شعبی همچنان به عملیات خود برای تعقیب عناصر تروریست، پاکسازی مناطق مختلف عراق و تامین امنیت آنها ادامه می‌دهند.

کد خبر 6669542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها