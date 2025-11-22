به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خسروی، صبح شنبه در جلسه با خبرنگاران با تقدیر از نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای عضو گفت: فرهنگ اهدای عضو نشانه رشد و تعالی یک جامعه است؛ همان‌طور که شاخص‌های آموزش و اقتصاد چنین‌اند، شاخص اهدای عضو نیز از معیارهای جهانی توسعه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: استان فارس اکنون در کنار کشورهای پیشرفته اهداکننده عضو قرار دارد و این موفقیت نتیجه همدلی جامعه و فعالیت رسانه‌هاست.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابوعلی سینا شیراز با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران افزود: در فضای جغرافیایی‌ای زندگی می‌کنیم که کشورهای اطراف ما مانند افغانستان، عربستان، عراق و سوریه شاخص‌های اهدای عضو قابل توجهی ندارند، اما ایران با وجود همه محدودیت‌ها چنین فرهنگی را ایجاد کرده است. این تفاوت نشانه تمدن و فرهنگ پذیری ملت ایران است.

خسروی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در دست ساخت مجموعه خبر داد و گفت: کنار بیمارستان فعلی، بیمارستان تخصصی سرطان با ظرفیت ۱۲۰۰ تخت خواب در حال احداث است. همچنین در ضلع دیگر مجموعه، دانشکده علوم پایه با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی احداث شده که هدف آن تعالی در آموزش، پژوهش و تربیت استعدادهای ویژه از مناطق محروم بدون هدف اقتصادی یا شهریه محور است.

وی در ادامه به پروژه‌های حمایتی بیماران نیز اشاره کرد و گفت: برای بیماران سراسر کشور که توان پرداخت هزینه اقامت را ندارند، ۶۰ واحد مسکونی در ورودی مجموعه ساخته شده تا اسکان آنان رایگان باشد. در کنار این طرح، درمانگاه چهارطبقه سرطان با ۱۲۰ تخت برای شیمی‌درمانی و ده‌ها دستگاه رادیوتراپی تجهیز خواهد شد و درمانگاه سعدی با بیش از ۴۵ مطب، در حال تجهیز است. همچنین بیمارستان توانبخشی با ۱۵۰ تخت برای بیماران عضلانی، اسکلتی و اعصاب در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابوعلی سینا شیراز افزود: هیچ‌کس از اعضای هیئت مدیره یا گروه‌های مشارکت‌کننده مالک یا سهامدار این مجموعه نیست بلکه تمام این زیرساخت‌ها متعلق به مردم ایران است؛ استاد دکتر ملک‌حسینی بنیان‌گذار این حرکت بوده‌اند و این مجموعه برای مردم ساخته می‌شود، نه برای منفعت شخصی.

خسروی گفت: بیمارستان ابوعلی سینا شیراز بزرگ‌ترین مرکز پیوند اعضا در جهان از نظر تعداد عمل جراحی است؛ سالانه بین ۹۰۰ تا هزار پیوند در این مجموعه انجام می‌شود. فقط در فروردین امسال، با وجود ۱۵ روز تعطیلی، ۱۰۳ عمل پیوند صورت گرفت؛ رکوردی که هیچ مرکز دیگری در جهان ثبت نکرده است.

وی این موفقیت را حاصل ایثار شبانه‌روزی تیم درمانی دانست و گفت: این کار فقط انجام وظیفه نیست؛ ایثار است. وقتی همه تعطیل بودند، تیم پیوند ما اجازه نداد هیچ عضو قابل اهدایی زیر خاک برود.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابوعلی سینا شیراز تصریح کرد: هدف مجموعه ابوعلی سینا شیراز، افزایش سطح سلامت، خودباوری و شأن ملت ایران است. برای تعالی جامعه باید درست کار کرد و این مسیر همچنان ادامه دارد.