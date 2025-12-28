به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اکبری، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر درمانگاه سعدی شیرازی، واقع در بیمارستان پیوند اعضا، با حضور اساتید برجسته پیوند اعضا و جمعی از پزشکان متخصص و فوقتخصص، خدمات خود را با تعرفههای خیریه به مراجعان ارائه میدهد.
وی افزود: در این مرکز بیش از ۵۰ پزشک فوقتخصص و ۳۰ پزشک متخصص در تمامی رشتههای پزشکی فعالیت دارند که بهرهمندی از حضور این اساتید برجسته موجب شده است تا بیماران بتوانند از خدمات تخصصی و فوق تخصصی با کیفیت بالایی برخوردار شوند.
اکبری با اشاره به موقعیت ویژه درمانگاه سعدی اظهار کرد: مجاورت درمانگاه سعدی با بزرگترین مرکز درمانی کشور در حوزه پیوند اعضا؛ امکان ارائه خدمات جامعتر و کارآمدتر را برای بیماران فراهم کرده است.
وی همچنین با تأکید بر خیریه بودن تعرفههای این مرکز درمانی گفت: درمانگاه سعدی خدمات خود را با هزینه ویزیت تنها ۲۰ هزار ریال برای بیمهشدگان بیمه پایه و بیمه تکمیلی ارائه میدهد.
به گفته مدیر بیمارستان ابوعلی سینا، بهصورت متوسط بیش از ۱۰ هزار بیمار در ماه در بخشهای مختلف این درمانگاه پذیرش میشوند.
مدیر بیمارستان ابوعلی سینا در پایان از برنامههای توسعهای این مرکز خبر داد و گفت: بهزودی کلینیک زخم و فیزیوتراپی نیز در درمانگاه سعدی آغاز به کار خواهد کرد.
