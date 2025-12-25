انجام نخستین پیوند کبد پزشکان بیمارستان پیوند اعضا شیراز در ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان نیک‌اقبالیان با اشاره به انجام نخستین عمل پیوند کبد بیمارستان پیوند اعضا شیراز در ازبکستان به صورت تصویری گفت: این عمل به صورت زنده به زنده انجام شده و بیمار هم‌اکنون در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد.

وی با یادآوری اینکه با انجام این جراحی، بخش پیوند اعضای بخارا فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، تأکید کرد: انجام این عمل، زمینه‌ساز گسترش خدمات پیوند کبد در بخارا و همچنین توسعه سایر خدمات پیشرفته جراحی و درمان بیماری‌ها به‌ویژه در حوزه سرطان خواهد بود.

رئیس بخش پیوند بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز گفت: این بیمارستان آمادگی کامل دارد در زمینه آموزش، انتقال دانش و همکاری‌های درمانی، در کنار مردم بخارا و کشور دوست و همسایه ازبکستان باشد.

لازم به ذکر است بیمارستان ابوعلی سینای شیراز پیش از این هم در راه‌اندازی مراکز پیوند اعضا در کشورهایی مانند لبنان، تاجیکستان، سوریه، سودان و عراق مشارکت مؤثر داشته است.