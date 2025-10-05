سردار ملکی: اعضای بدن مأمور پلیس فارس به چند بیمار جان دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به اهدای اعضای بدن یک مامور وظیفه در شیراز گفت: علی زارعی یکی از کارکنان وظیفه پلیس راهور شهر شیراز دهم مهر ماه سال جاری بر اثر وقوع یک فقره تصادف رانندگی در شهر شیراز دچار مرگ مغزی شده و توسط عوامل امدادی به بیمارستان پیوند اعضای شهر شیراز انتقال داده شد.

وی ضمن ابراز تاسف و ناراحتی از درگذشت این سرباز وظیفه، ادامه داد: خانواده بزرگوار این سرباز وطن با ایثارگری و گذشت، اعضای بدن وی را به بیماران چشم انتظار در صف پیوند اهدا کرده و با این اقدام ستودنی درس ایثار و فداکاری را معنا بخشیدند.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: اقدام خانواده معظم این سرباز وظیفه موجبات رضایت پروردگار و شادی روح آن عزیز سفر کرده را فراهم آورد.

سردار ملکی گفت: مأموران پلیس تا جان در بدن دارند در مسیر امنیت و خدمت رسانی به مردم تلاش می کنند و پس از مرگ نیز با ایثار و فداکاری، اعضای بدن خود را اهدا کرده و به چندین بیمار جان دوباره می بخشند.

گفتنی است علی زارعی بازیکن سابق تیم جوانان فجر سپاسی شیراز و هوادار باتعصب این تیم بود.