دعوت از ملی پوشان برای حضور در اردوی تیم ملی کوراش

‌به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کوراش رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو دارد. بر همین اساس اردوی آماده سازی این تیم برای حضور در این رقابت‌ها چهارشنبه پنجم آذرماه به میزبانی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد آغاز شده و ۱۴ روز به طول خواهد انجامید.

مهدی قره‌قاش، محمدکاظم براتی، مجید وحید بریمانلو، حمید چادرنشین، امیرمحمد طالبی، اصغر باغچقی، رضا احمدزاده، رامین احمدزاده، الیاس پاکدل، پوریا قلی‌زاده، صادق آذرنگ، محمدرضا وحدانی، رضا مصرزاده، مصطفی اسکندری، بهزاد اعتمادی، مرتضی علیزاده، مسعود قوی‌بازو، ابوالفضل ترابی، فرزین شاهباز، محمدحسین دریس، محمدرضا صدیقی، مهدی فتحی‌پور، محمدحسین بابائیان و حمیدرضا ملک‌زاده ورزشکاران دعوت شده به این اردو می‌باشند.

هدایت این تیم بر عهده الیاس علی‌اکبری به عنوان سرمربی است. مختار خورنگ و محمدعلی ترک‌تبار همکاران وی باشند و رضا مرگان هم سرپرست تیم است.