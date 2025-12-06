الیاس علی‌اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین مرحله اردوی تیم ملی کوراش با هدف قهرمانی جهان در پایتخت کوراش ایران، شهر بجنورد، آغاز شد و برنامه‌ریزی دقیق انجام‌شده باعث شده یکی از باکیفیت‌ترین اردوهای چند سال اخیر شکل بگیرد.

وی در ادامه افزود: خراسان شمالی از پایگاه‌های اصلی کوراش در جهان است و سال‌ها است که قهرمانان آسیایی و جهانی از این استان به تیم ملی معرفی می‌شوند؛ ازاین‌رو برگزاری اردو در این استان نقش فنی و کیفی قابل‌توجهی در افزایش آمادگی تیم دارد.

سرمربی تیم ملی کوراش با اشاره به رویدادهای پیش‌روی تیم ملی، افزود: مهم‌ترین اتفاق ورزشی پیش رو بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن است و تیم ملی کوراش امیدوار است مانند هانگژو و جاکارتا بتواند یک یا چند مدال طلا برای کاروان ورزشی ایران کسب کند.

علی‌اکبری گفت: پس از بازی‌های آسیایی، رقابت‌های قهرمانی جهان نیز در اولویت است، هرچند ملی‌پوشان پیش از ناگویا باید در مسابقات جهانی حضور یابند.

سرمربی تیم ملی کوراش سطح آمادگی ملی‌پوشان را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد و بیان کرد: با تمرینات روزانه و برنامه‌های طراحی‌شده، ملی‌پوشان تا زمان برگزاری مسابقات جهانی به اوج آمادگی رسیده و امید می‌رود در تمام اوزان روی سکو بروند و بیشترین مدال طلا را برای کشور به ارمغان بیاورند.

وی اصلی‌ترین رقبای ایران را کشور ازبکستان عنوان کرد و گفت: کوراش ورزش نخست ازبکستان است و سرمایه‌گذاری سنگینی روی آن انجام شده است.

علی‌اکبری تصریح کرد: پیش از ورود کوراش به بازی‌های آسیایی، رنکینگ جهانی ایران بالاتر از ازبکستان بود اما مدال‌های متعدد ازبکستان در بازی‌های آسیایی جایگاه آن‌ها را ارتقا داد.

سرمربی تیم ملی کوراش بیان کرد: کشورهایی مانند تاجیکستان، تایپه، مغولستان و قزاقستان نیز سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی داشته‌اند و رقابت سختی در پیش است، اما تیم ملی ایران با برنامه‌ریزی منسجم در تلاش است موفقیت‌های گذشته را دوباره تکرار کند.