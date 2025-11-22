وزیر آموزش و پرورش: شهادت بالاترین فضیلت در فرهنگ قرآن کریم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح شنبه در اجلاسیه بزرگداشت شهید شاخص بسیج دانش‌آموزی، با اشاره به تحلیل‌های نادرست دشمنان درباره نسل جوان، اظهار کرد: جوانان امروز برخلاف آنچه دشمنان القا می‌کنند، به مراتب آمادگی بیشتری برای دفاع از نظام و انقلاب دارند؛ حتی بیش از جوانان روزهای آغازین انقلاب اسلامی. این واقعیت نشان می‌دهد امروز صدها و هزاران طالب ابراهیمی در عرصه مبارزه با دشمن حضور دارند.

وی افزود: شرط اصلی این حضور مؤثر و استمرار راه شهدا، بصیرت، آگاهی، معرفت، ایمان و ارتباط مستمر با خداوند است. نباید فراموش کنیم که مهم‌ترین ویژگی شهدای شاخص ما همین مؤلفه‌ها است. ملت ما و جامعه ما به فرهنگ شهادت افتخار می‌کند؛ چرا که شهادت بالاترین فضیلت در فرهنگ قرآن کریم است و هیچ هنجار و ارزشی در قرآن به اندازه شهادت مورد توجه قرار نگرفته است.

اهمیت معرفت نسبت به شهادت

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آیات قرآن درباره جایگاه شهیدان بسیار شگفت‌انگیز است، گفت: دانش‌آموزان عزیز، یکی از کارهایی که ما باید در این یادواره‌ها انجام دهیم، در کنار تجلیل از خانواده‌های شهدا و ارتباط نزدیک با آنان، آشنایی عمیق با شهدا و سیره و سنت شهیدان و نیز کسب معرفت نسبت به مفهوم شهادت است. شهادت، فضیلتی بی‌بدیل و جایگاهی بی‌نظیر در قرآن دارد.

وی ادامه داد: یکی از آیات بسیار زیبای قرآن درباره شهیدان همین آیه معروف است؛ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله أمواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون. اگر انسان درباره این آیه بیندیشد و مقام شهید را درک کند، آنگاه زندگی شهیدانه خواهد داشت، برای رسیدن به این درجه لحظه‌شماری می‌کند و از دلبستگی‌های دنیایی دل می‌کند.

شهیدان، الگوی ماندگار جامعه

کاظمی با اشاره به اینکه شهیدان پیشگامان مسیر عزت و شرف ملت ایران‌اند، اظهار داشت: قرآن در تعبیر دیگری از شهادت می‌فرماید اگر انسان در راه خدا به شهادت برسد، مشمول رحمت ویژه الهی می‌شود؛ رحمتی فراتر از همه اعمال صالح و کارهای نیکی که انسان در طول عمر خود انجام می‌دهد. این جایگاه ویژه نشان‌دهنده عظمت و قداست مسیر شهیدان است.

وی افزود: امروز جوانان ما باید بدانند که راه شهدا، راه عزت، پیشرفت و فتح قله‌های معنوی و علمی است. پیام شهیدان به ما روشن است؛ برای رسیدن به قله‌های عزت و پیشرفت، باید با تمام وجود تلاش کرد؛ باید برنامه داشت، برای عشق، برای کار، و برای خدمت.

خطاب مستقیم به دانش‌آموزان

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش نسل جدید در آینده کشور افزود: دانش‌آموزان عزیز، شما ادامه‌دهندگان این مسیر نورانی هستید. امروز تاریخ به دستان شما نوشته می‌شود و آینده این سرزمین بر شانه‌های اراده، دانایی و ایمان شما بنا خواهد شد.

وی از عوامل اجرایی و برگزارکنندگان این رویداد ملی قدردانی کرد و گفت: در پایان از تمامی دست‌اندرکاران، همکاران جهادی، مسئولان و همه همراهانی که با تلاش پیوسته امکان برگزاری این اجلاسیه را فراهم کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.