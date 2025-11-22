به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح شنبه در اجلاسیه کشوری بزرگداشت شهید شاخص بسیج دانش‌آموزی شهید طالب ابراهیمی، با قدردانی از حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: هر بار که چهره این برادر عزیز را در تلویزیون می‌بینم، به یاد همرزم مجاهدم سردار محمد کاظمی معروف به حاج‌کاظم، می‌افتم؛ مردی بی‌نظیر در اخلاص، ساده‌زیستی و ولایت‌مداری که در جنگ روانی، به دست پلیدترین رژیم‌ها به شهادت رسید.

وی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، محور اصلی این مراسم را تکریم مقام شهید طالب ابراهیمی دانست و افزود: این شهید والامقام امروز به عنوان شهید شاخص بسیج دانش‌آموزی کشور شناخته می‌شود و قدردان مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی هستیم که با شکوه از این شخصیت بزرگ تجلیل می‌کنند.

سردار خرمدل با اشاره به فرمایش سردار شهید سلیمانی مبنی بر اینکه شرط شهید شدن، شهیدگونه زندگی کردن است، به ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های شهید ابراهیمی پرداخت و گفت: این شهید فقط ۱۶ سال و چهار ماه عمر کرد، اما چنان رشد و بلوغ فکری و معنوی پیدا کرد که آثار آن هنوز در منطقه باقی است. وی پس از پیروزی انقلاب، با کارگری و از دسترنج خود کتاب تهیه کرد و کتابخانه‌ای برای آگاه‌سازی نوجوانان و جوانان منطقه‌اش ساخت. این کار در زمانی انجام شد که گروهک‌ها در کشور مشغول یارگیری بودند و او با مطالعه و بصیرت، راه آگاهی‌بخشی را برگزید.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: شهید ابراهیمی در همان سن کم شب‌ها در بسیج نگهبانی می‌داد، در اولین فرصت راهی جبهه شد و در پنج حوزه مجاهدت می‌کرد؛ جبهه، امنیت، آگاهی‌بخشی، تحصیل و کارگری. این سطح از بلوغ نتیجه تربیت در مکتب ناب اسلامی، نان حلال و شیر پاک مادران مؤمنه بود.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان و قاتلان شهدا امروز محو شده‌اند، افزود: هیچ‌کس در عراق یا دیگر کشورها از کشته‌های رژیم‌های منحوس یاد نمی‌کند؛ اما در ایران، مردم در سطح ملی افتخار می‌کنند که انتسابی به یک شهید داشته باشند. این مکتب اسلام است که چنین جایگاهی به مجاهدان خود می‌دهد.

سردار خرمدل حضور وزیر آموزش و پرورش در این مراسم را نشانه عظمت فرهنگ ایثار دانست و گفت: وزیر جمهوری اسلامی با تحمل سختی سفر به دیر می‌آید و در مراسم بزرگداشت یک نوجوان بسیجی حضور پیدا می‌کند و این همان عظمت مکتب ناب اسلامی است.