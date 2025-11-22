احمدی: شکاف معیشتی بین فرهنگیان و شاغلان صنعت نفت و گاز کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح شنبه در اجلاسیه بزرگداشت شهید شاخص بسیج دانش‌آموزی کشور با بیان اینکه شهیدان دانش‌آموز نماد ایمان، آگاهی و مسئولیت هستند، اظهار کرد: نسلی که هنوز بوی دفتر مشق می‌دادند اما تاریخ را با قلم و ایمان خود بازنویسی کردند. نوجوانانی که در وصیت‌نامه‌هایشان از ولایت، عدالت و رسالت سخن گفتند و با خون خود مرز میان دانستن و باور کردن را برداشتند.

وی افزود: هر شهید دانش‌آموز یک مکتب است؛ مکتبی از ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری. آنان به ما آموختند که مدرسه تنها محل آموزش ریاضی و فیزیک نیست؛ مدرسه سنگری است برای پرورش مردان فردا و انسان‌هایی که در برابر ظلم بی‌تفاوت نمی‌مانند.

احمدی با قدردانی از تلاش‌های دکتر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور پرتلاش و خستگی‌ناپذیر وزیر محترم آموزش و پرورش در عرصه تعلیم و تربیت و پیگیری‌های مداوم ایشان در مسیر عدالت آموزشی بر کسی پوشیده نیست. از نزدیک شاهد این تلاش‌ها هستیم و از ایشان سپاسگزاریم.

نماینده جنوب استان بوشهر سپس به بیان مطالبات مردم منطقه از وزیر آموزش و پرورش پرداخت و تصریح کرد: این منطقه میزبان بزرگ‌ترین مجتمع انرژی کشور است و مردم انتظار دارند که برنامه‌ای ویژه برای کاهش شکاف معیشتی میان فرهنگیان و شاغلان صنعت نفت و گاز تدوین شود.

مطالبات نماینده مردم از وزیر آموزش و پرورش

وی بیان کرد: کاهش شکاف معیشتی فرهنگیان در مناطق انرژی‌خیز جنوب استان و تدوین برنامه‌های حمایتی ویژه، تخصیص حداقل ۴۰ تا ۵۰ ردیف استخدامی اختصاصی برای مناطق و جزایر نفتی استان بوشهر جهت جذب نیروهای بومی و جلوگیری از موج انتقال‌ها، احداث واحدهای مسکونی فرهنگیان از مهمترین مطالبات است.

احمدی افزود: بر اساس بررسی‌ها، نزدیک به ۳۵۰ واحد مسکونی متناسب با جمعیت فرهنگی این مناطق مورد نیاز است و همچنین برای بهبود نظارت و خدمات‌رسانی آموزشی، درخواست تأمین دست‌کم پنج دستگاه خودروی سواری و پنج دستگاه خودرو دوکابین داریم. ایجاد مرکز کارآموزی و حمایت از هنرستان‌ها با توجه به استقرار صنایع بزرگ در منطقه.

وی تصریح کرد: ساخت سالن اجتماعات به نام شهید طالب ابراهیمی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، علمی و ورزشی در شهرستان دیر و ثبت یادگاری ماندگار از حضور وزیر از دیگر مطالبات است.

نماینده جنوب استان بوشهر با تقدیر از فرماندار دیر، مدیران آموزشی و مسئولان محلی گفت: این مطالبات، خواسته‌های به‌حق مردم و فرهنگیان جنوب استان است و تحقق آن‌ها گام بلندی در مسیر عدالت آموزشی خواهد بود.