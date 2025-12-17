اردوی جهادی پزشکی در منطقه کوی مدرس اهواز برگزار خواهد شد

موسی خنافره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای پزشکی متعدد در سطح خوزستان بیان کرد: تیم پزشکی تیپ جهادی بسیج مستضعفین خوزستان از سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده که از آن زمان تاکنون، ۱۴ اردوی جهادی برگزار شده است.
مسئول تیپ جهادی بسیج مستضعفین خوزستان هدف از برگزاری اردوها را ارتقا سطح سلامت عمومی و رسیدگی به مناطق کم برخوردار بیان کرد و گفت: امسال در شهرهای لالی، ایذه و حمیدیه برنامه داشتیم که خدمات تخصصی و عمومی در بخشهای دندانپزشکی، زنان و زایمان، ویزیتهای داخلی، آزمایشهای پاپ اسمیر، اهدا عینک و دارو ارائه شده است.
وی ادامه داد: چهارم و پنجم دی ماه سال جاری نیز، در منطقه کوی مدرس اهواز (خروسی) اردو برگزار خواهد شد.
مسئول تیپ جهادی بسیج مستضعفین خوزستان با بیان اینکه تا پایان سال در شهرهای ویس و مسجدسلیمان برگزاری اردوی جهادی را خواهیم داشت، اظهار کرد: در هر اردو به تناسب برنامه بین ۲۰ تا ۴۰ پزشک تیم را همراهی کرده و قریب به ۲ هزار خدمت ارائه میگردد.
به گفته خنافره، برگزاری اردوها با همکاری و پشتیبانی دستگاههای مختلف اعم از کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، فرمانداریها و محمد امیر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه چنین طرحهایی جلوهای از توان گروههای جهادی در خدمت رسانی مؤثر میباشد، گفت: تیپ جهادی بسیج مستضعفین ترمیم و بازسازی منازل ۱۵ تا ۲۰ خانواده با اولویت دهکهای یک تا چهار را در برنامه دارد که تا پایان سال جاری با همکاری بسیج سازندگی انجام خواهد شد.
