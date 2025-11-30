ارائه بیش از ۲۰۰۰ خدمت پزشکی در اردوی جهادی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته بسیج و با هدف گسترش خدمات سلامت و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، دو اردوی جهادی پزشکی سه‌روزه در شهرستان خرمشهر برگزار شد. این برنامه‌ها در دو منطقه کوی بهروز و روستای معمره صنگور با تمرکز بر ارائه خدمات رایگان، ارتقای سطح سلامت عمومی و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی اجرا گردید.

در جریان برگزاری این اردوها، مجموعاً دو هزار و پنجاه خدمت پزشکی در قالب ویزیت‌های تخصصی و عمومی، اقدامات پیشگیری و درمانی و خدمات مشاوره‌ای ارائه شد. تیم‌های اعزامی شامل پزشکان متخصص در رشته‌های قلب، زنان، اطفال، ارتوپدی و چشم‌پزشکی بودند.

در بخش خدمات حمایتی نیز تعدادی عینک طبی رایگان در میان مراجعانی که نیاز به خدمات بینایی‌سنجی داشتند، توزیع شد.

متولیان برگزاری در حاشیه این برنامه‌ها تأکید کردند تداوم چنین اقداماتی می‌تواند در بهبود سلامت عمومی، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و تقویت فرهنگ خدمت‌رسانی و همیاری اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.