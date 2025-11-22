موتورسیکلت ۹ میلیاردی قاچاق در نائین توقیف شد

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه موتور سیکلت هوندا ۱۳۰۰ سی سی مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین افزود: در بررسی‌های به عمل آمده توسط مأموران مشخص شد موتورسیکلت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرگی بوده که نسبت به توقیف و انتقال آن به مقر انتظامی اقدام کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت سنگین کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.