  1. استانها
  2. اصفهان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

موتورسیکلت ۹ میلیاردی قاچاق در نائین توقیف شد

موتورسیکلت ۹ میلیاردی قاچاق در نائین توقیف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان نائین از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۳۰۰cc قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه موتور سیکلت هوندا ۱۳۰۰ سی سی مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین افزود: در بررسی‌های به عمل آمده توسط مأموران مشخص شد موتورسیکلت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرگی بوده که نسبت به توقیف و انتقال آن به مقر انتظامی اقدام کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت سنگین کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6664682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها