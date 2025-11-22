مظفری: ارتقای کیفیت آموزش و محتوای درسی اولویت اصلی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی در توضیح نتایج دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به افتتاح یک مدرسه جدید در حاشیه شهر مشهد اظهار کرد: براساس گزارش ارائهشده در جلسه، از نظر سطح آموزشی، وضعیت استان مطلوب است و نسبت به سال گذشته یک پله ارتقا پیدا کرده؛ اما ارزیابیهای انجامشده حکایت از آن دارد که وضعیت عمومی معدل دانشآموزان استان در امتحانات نهایی، متناسب با این جایگاه نیست.
استاندار خراسان رضوی افزود: با وجود رتبه مناسب استان در شاخصهای ملی، میانگین نمرات و معدل نهایی دانشآموزان باید ارتقا یابد. شورای آموزش و پرورش استان نیز بر همین اساس یک کمیته ویژه تشکیل داد تا موضوع محتوای آموزشی، کیفیت یاددهی و یادگیری و راهکارهای افزایش معدل دانشآموزان را با جدیت دنبال کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری همه مجموعههای مرتبط اظهار کرد: در این مسیر باید از ظرفیت دستگاههای مختلف، از جمله آستان قدس رضوی و مدارس وابسته، برای ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی مدارس استفاده کنیم. تعامل مؤثر میان آموزش و پرورش و نهادهای حامی میتواند بخشی از نیازهای جدی استان را برطرف کند.
مظفری همچنین از ارائه گزارش مربوط به روند توسعه فضاهای آموزشی در استان ابراز رضایت کرد و گفت: خوشبختانه روند ساختوساز مدارس در استان مناسب و رضایتبخش است. امیدواریم تمامی مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش، در سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری برسد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه «مهمترین اولویت کنونی آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت محتوا و آموزش است» اضافه کرد: بخش عمده مباحث امروز جلسه نیز به همین موضوع اختصاص داشت و تصمیمگیریها بر اساس استدلالها و گزارشهای تخصصی صورت گرفت.
