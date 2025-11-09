مظفری: ذخایر آبی مشهد به ۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: کشور به شکل معمول با بحران‌های طبیعی مواجه است و این استان نیز به دلیل شرایط اقلیمی با ابرچالش خشکسالی مواجه است. موضوع کم آبی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای عبور از این مساله باید در حوزه مدیریت بحران مدنظر قرار گیرد هرچند این موضوع نیاز به کار درازمدت دارد.

استاندار خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی سالانه میزبان میلیون‌ها زائر است و باید در طرح‌های اضطراری و پیش‌بینی‌های بحران به جمعیت انبوه زائران توجه شود. با توجه به توانمندی ستاد مدیریت بحران استان باید در این حوزه در کشور الگو باشیم.

وی با تاکید بر لزوم مقاوم سازی ساختمان‌ها ادامه داد: آموزش‌های مدیریت بحران به‌ویژه برای مدیران جدید یک ضرورت است، از طرفی باید زنجیره تجهیزات امدادی در مناطق مختلف استان تأمین شود.

مظفری به هماهنگی میان دستگاه‌ها در لحظه بحران اشاره کرد و گفت: تدارک مقدمات و جلسات مدیریت بحران و مانورها مهم است اما توجه شود این اقدامات نمایشی و از روی رفع تکلیف نباشد و واقعاً به عنوان یک مانور واقعی به آن نگریسته شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مطمئن هستم که استان با این همراهی، همدلی و هماهنگی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌ها می‌تواند به عنوان یک الگوی خوب در سطح کشور مطرح شود. توقع و انتظارم واقعاً از مجموعه استان خراسان رضوی این است که امکانات، ظرفیت‌ها و توان را کنار هم قرار دهیم، به ویژه در بحث مدیریت بحران‌ها.

وی ادامه داد: ما در استان نقشه‌های خطر داریم و باید آن‌ها را مرتب به‌روزرسانی کنیم. دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز باید همکاری کنند تا پایش و رصد هوشمند بحران کامل و گسترده شود. ضروری است که مرکز مدیریت بحران استان بسیار قوی شود و تمام امکانات و مدیریت هوشمندانه برای استفاده حداکثری بسیج شود.

مظفری عنوان کرد: نکته آخر اینکه همیشه باید آماده حوادث مختلف باشیم. کشور ما تجربه مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی را دارد و در استان نیز باید آمادگی کامل داشته باشیم. برکت وجود امام رضا (ع) برای استان هم نعمت و هم فرصت است و باید با پیش‌بینی مناسب و مدیریت جامع، کمترین خسارت را شاهد باشیم.