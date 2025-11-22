به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری، در نشست تخصصی با متخصصین امر دیپلماسی آب، با بیان اینکه سالهاست موضوع آب در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته اما نتیجه واحدی حاصل نشده، اظهار کرد: حجم گسترده جلسات و مطالعات نشان میدهد دغدغه وجود داشته، اما به دلیل نبود جمعبندی روشن، اقدام مؤثر و ماندگار شکل نگرفته و مسیرها بهصورت پراکنده دنبال شده است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه افزود: هرکدام از متخصصان از زاویه دیدگاه خود درست میگویند، اما تصمیم نهایی زمانی ممکن است که این دیدگاهها به یک توافق مشترک برسد.
وی همچنین تأکید کرد: استان نیاز دارد تا ۵ یا ۶ اولویت مشخص و مورد توافق جامعه علمی تعیین شود؛ اولویتهایی که مبنای تصمیمسازی در استان و دفاع از حقوق آبی خراسان رضوی در جلسات ملی باشد، نمیتوان با نظرات پراکنده و بدون انسجام، از منافع استان دفاع کرد.
مظفری در ادامه اظهار کرد: تصمیمگیری درباره آب، نیازمند اتکا به دانش و تجربه تخصصی است و نمیتوان آن را صرفاً به دستگاهها یا افراد محدود واگذار کرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط ویژه خراسان رضوی تصریح کرد: استانی با این میزان جمعیت، فشار مصرف و محدودیت منابع، نیازمند برنامهای واحد و مبتنی بر واقعیتهای موجود است که جلسات متعدد اخیر نشان میدهد ضرورت وجود یک ساختار علمی و اجرایی هماهنگ بیش از هر زمان احساس میشود.
وی ادامه داد: پس از بیست سال بحث و مطالعه، اکنون زمان تصمیمگیری و اقدام فرا رسیده است.
مظفری با تاکید بر اهمیت حضور دیدگاههای متفاوت خاطرنشان کرد: حضور نگاههای گوناگون ضروری است، زیرا خروجی مشترک از تجمیع همین تنوع دیدگاهها حاصل میشود. اما باید به نقطهای برسیم که اختلافنظرها مانع تصمیم و اجرا نشود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تشکیل همایش ملی آب برای خراسان رضوی بیان کرد: این همایش باید ساختاری فراهم کند که همه کمیتههای علمی و متخصصان بتوانند جمعبندی دقیق ارائه دهند و استان بر اساس آن ۴ تا ۵ محور اصلی را برای پیگیری تدوین کند.
وی اظهار کرد: هدف این است که بدون اتلاف زمان، ظرف چند هفته آینده نقشه راه واحد مدیریت آب استان نهایی شود تا بتوانیم با انسجام درونی، برنامههای میانمدت و بلندمدت را در سطح ملی پیگیری کنیم.
مظفری خاطرنشان کرد: بحران آب خراسان رضوی نیازمند تصمیمهای جدی، علمی و هماهنگ است و همه دستگاهها باید در این مسیر همراه باشند.
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