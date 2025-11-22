وزارت بهداشت فکری به حال استعفای پرستاران کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رحیمی در اجلاس مدیران پرستاری کشور، افزود: موضوع دیگری که باعث مشکل در پرستاری شده همکاری نکردن سازمانهای بیمهگر در زمینه تعرفههای پرستاری با دانشگاهها است.
وی گفت: سازمانهای بیمهگر از مصوبات شورایعالی بیمه تبعیت نمیکنند و تفسیرهایی از این مصوبات کرده که حق جامعه پرستاری را ضایع میکنند و این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه شود.
رحیمی ادامه داد: حضور نماینده سازمان نظام پرستاری چه در سطح کارشناسی و چه در سطح مدیران در شورایعالی بیمه انتظاری است که امیدواریم هرچه سریعتر اتفاق بیفتد.
نایب رئیس شورایعالی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: کمبود نیروی پرستاری هم موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود. در جذب و نگهداشت نیرو مشکل داریم. استخدام پرستار یک موضوع است و موضوع مهمتر پرستارانی است که استعفا میدهند.
رحیمی گفت: نیروهای پرستاری یکی از پس از دیگری استعفا داده و میروند. باید فکری شود و برای حرفه پرستاری جذابیتهایی ایجاد کنیم تا از موج استعفاهایی که اتفاق میافتد جلوگیری کنیم.
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری افزود: یکی دیگر از مواردی هم که امروز برای ارائه بهتر خدمات پرستاری نیاز است، جایگاه سوپروایزرهای کنترل عفونت و ایمنی بیماران است. برای سوپروایزرهای کنترل عفونت شرایط سختی گذاشتند، اصلاً سوپروایزر ایمنی بیمار پست سازمانی ندارد و این مساله برای ایمنی بیماران تبعات منفی دارد.
وی ادامه داد: این موضوع باعث میشود نیروهایی که در حوزه ایمنی بیماران حضور دارند و موضوع مهمی هم در ارائه خدمات است، فضا را خالی کرده و از این حوزه خارج شوند و با کمبود نیروهای توانمند و با تجربه در این حوزه مواجه شویم، چرا که چندان عایدی برای آنها ندارد.
رحیمی گفت: همراهی و همگرایی هیئتمدیرههای نظام پرستاری با دانشگاههای علوم پزشکی میتواند در پیشبرد اهداف پرستاری مؤثر و کمککننده باشد. باید بهجای تقابل، به هماندیشی و همافزایی فکر و به هم کمک کرد.
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