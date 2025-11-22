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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

وزارت بهداشت فکری به حال استعفای پرستاران کند

وزارت بهداشت فکری به حال استعفای پرستاران کند

نایب‌ رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: پرستاران به علت مشکلات مختلف یکی پس از دیگری استعفا می دهند، وزارت بهداشت باید هر چه زودتر برای مهار موج استعفای پرستاران اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رحیمی در اجلاس مدیران پرستاری کشور، افزود: موضوع دیگری که باعث مشکل در پرستاری شده همکاری نکردن سازمان‌های بیمه‌گر در زمینه تعرفه‌های پرستاری با دانشگاه‌ها است.

وی گفت: سازمان‌های بیمه‌گر از مصوبات شورای‌عالی بیمه تبعیت نمی‌کنند و تفسیرهایی از این مصوبات کرده که حق جامعه پرستاری را ضایع می‌کنند و این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه شود.

رحیمی ادامه داد: حضور نماینده سازمان نظام پرستاری چه در سطح کارشناسی و چه در سطح مدیران در شورای‌عالی بیمه انتظاری است که امیدواریم هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد.

نایب رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: کمبود نیروی پرستاری هم موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود. در جذب و نگهداشت نیرو مشکل داریم. استخدام پرستار یک موضوع است و موضوع مهم‌تر پرستارانی است که استعفا می‌دهند.

رحیمی گفت: نیروهای پرستاری یکی از پس از دیگری استعفا داده و می‌روند. باید فکری شود و برای حرفه پرستاری جذابیت‌هایی ایجاد کنیم تا از موج استعفاهایی که اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: یکی دیگر از مواردی هم که امروز برای ارائه بهتر خدمات پرستاری نیاز است، جایگاه سوپروایزرهای کنترل عفونت و ایمنی بیماران است. برای سوپروایزرهای کنترل عفونت شرایط سختی گذاشتند، اصلاً سوپروایزر ایمنی بیمار پست سازمانی ندارد و این مساله برای ایمنی بیماران تبعات منفی دارد.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود نیروهایی که در حوزه ایمنی بیماران حضور دارند و موضوع مهمی هم در ارائه خدمات است، فضا را خالی کرده و از این حوزه خارج شوند و با کمبود نیروهای توانمند و با تجربه در این حوزه مواجه شویم، چرا که چندان عایدی برای آنها ندارد.

رحیمی گفت: همراهی و همگرایی هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌تواند در پیشبرد اهداف پرستاری مؤثر و کمک‌کننده باشد. باید به‌جای تقابل، به هم‌اندیشی و هم‌افزایی فکر و به هم کمک کرد.

کد مطلب 6664448
حبیب احسنی پور

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